„Man gewöhnt sich nie daran, Leichen zu bergen“

La #GuardiaCostiera per il Dipartimento Protezione Civile è impegnata in queste ore nelle attività di soccorso per popolazioni alluvionate dell'#EmiliaRomagna. Rischierati su #Cervia tre elicotteri #Nemo provenienti da #Pescara, #Sarzana e #Catania che hanno effettuato 16 missioni per un totale di 37 persone evacuate, tra cui anziani, donne e bambini. I 3 team di operatori subacquei della Guardia Costiera provenienti da #SanBenedettoDelTronto e #Genova, che stanno operando in queste ore, hanno tratto in salvo 28 persone e diversi animali. I sub stanno provvedendo anche alla distribuzione di viveri e medicinali urgenti salvavita.#AlServizioDegliAltri #AllertaMeteoER

