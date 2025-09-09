Maria Riesch und Johann Schrempf erobern den Gardasee

Von: luk

Gardasee, bei traumhaftem Licht und sanftem Wellenspiel – diesmal nicht nur Kulisse, sondern Bühne: Ex-Skirennläuferin Maria Riesch wagt ein emotionales Comeback – als Verliebte. In einem exklusiven BUNTE-Shooting zeigt sie sich mit ihrem Partner Johann Schrempf erstmals als Paar vor der Kamera. Mit mehreren funkelnden Fotos und einem stimmungsvollen Video – das die Bunte auf Instagram gelüftet hat (siehe unten) – unterstreicht sie: „Aus einer langen Freundschaft wurde Liebe.“

Das glamouröse Shooting fand unter anderem im eleganten 5-Sterne-Spa-Hideaway “Cape of Senses” in Torri del Benaco statt – ein Ort, an dem nicht nur Beauty und Luxus verschmelzen, sondern auch Liebesgeschichten in harmonische Bilder verwandelt werden. Das noble Hotel wird von der Südtiroler Hoteliersfamilie Margesin geführt.

Liebe, Alter & Augenhöhe

Im Interview mit BUNTE plaudert das Paar offen über ihre Fernbeziehung, Zukunftspläne – und warum jetzt der perfekte Moment für ihren Neuanfang ist.

Auch die “Sport-Krone” berichtet von der Chemie zwischen den beiden: Trotz 25 Jahre Altersunterschied, so Riesch über Schrempf, sei er die “beste Begleitung” und “einfach unkompliziert”. Es sind Einblicke, die deutlich machen, dass in ihrer Beziehung ganz andere Werte zählen als das Geburtsjahr. Der Größenunterschied? Laut Schrempf kein Thema: „Eine Beziehung auf Augenhöhe hat nichts mit physischer Größe oder dem Alter im Pass zu tun.“

Riesch hatte sich bekanntlich im vergangenen Jahr von ihrem früheren Mann Marcus Höfl getrennt und ist inzwischen geschieden. Das ehemalige Skiass besitzt seit Jahren in Gardone Riviera eine Residenz und ist besonders im Sommer gerne am Gardasee – ein Ort, den sie in einem früheren Interview als “zweite Heimat” beschrieben hat.

Dolce-Vita-Feeling mit neuem Partner

Mit diesem Shooting an einem ihrer Lieblingsorte startet Maria Riesch nicht nur ein neues Kapitel in der Liebe – sondern lässt auch ihre Fans am Dolce-Vita-Feeling mit neuem Partner teilhaben.

Riesch prägte über zehn Jahre den Ski-Weltcup-Zirkus und glänzte mit Erfolgen bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften und im Gesamtweltcup. 2014 hing sie dann ihre Rennski an den Nagel.