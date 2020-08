„Maskenrebell“ von Urlaubern von Bord geprügelt

Venedig – Ein junger deutscher Urlauber bestieg in Venedig eines der Linienmotorboote – in Venedig werden sie liebevoll „Vaporetto“ genannt – die als „schwimmende Busse“ über eine Vielzahl von Haltestellen die verschiedenen Stadtviertel der Königin der Adria miteinander verbinden.

Il turista si toglie la mascherina nel vaporetto strapieno: preso a pugni dai passeggeriVenezia. Non bastavano il caldo e i vaporetti pieni di questi giorni. Venerdì mattina un uomo straniero è salito in battello linea 1 con la mascherina abbassata, scatenando preoccupazione tra i presenti, già stipati come sardine. Quando il capitano e il marinaio gli hanno intimato di indossarla correttamente, l'uomo, straniero, ha iniziato a schernirli. Dopo poco, un signore a bordo si è arrabbiato e ha iniziato a spintonarlo, dando inizio a una vera rissa. Il battello si stava fermando alla fermata San Zaccaria dove il provocatore è stato fatto scendere. (video Mantengoli) Pubblicato da Salvo Sottile su Venerdì 21 agosto 2020

Obwohl das Linienboot bereits überfüllt war und obwohl die Covid-19-Einschränkungen das Tragen einer Gesichtsmaske vorschreiben, wollte der junge Passagier nichts davon wissen, die Maske ordnungsgemäß über sein Gesicht zu ziehen. Der junge Mann leistete den unmissverständlichen Aufforderungen der Matrosen und des Kapitäns des kleinen Passagierbootes nicht Folge und begann sogar, das Bordpersonal zu necken. Immer wieder zog er die Maske hinauf und hinunter und lachte dabei die Matrosen sowie die anderen Passagiere an. Damit weckte er aber den Zorn der anderen mitfahrenden Touristen.

Als an der Anlegestelle von San Zaccaria, die sich in nächster Nähe des Markusplatzes befindet, mehrere Passagiere – darunter auch der „Maskenrebell“ – von Bord gingen, um jenen Touristen, die an dieser Haltestelle aussteigen wollten, Platz zu machen, ergriff ein Urlauber die Initiative. Mit einigen kräftigen Armbewegungen schubste er den jungen Touristen, der wieder zurück an Bord gehen wollte, zurück an Land. Daraus entwickelte sich eine kleine Rauferei, in die auch andere Passagiere eingriffen. Zum Schluss war der uneinsichtige Urlauber aber gezwungen, an Land zu bleiben. Das Passagierboot fuhr ohne dem „unerwünschten Gast“ fort.