McWedding: Paar feiert Hochzeit bei McDonald’s

Von: Ivd

Montoro – In Montoro, einem kleinen Ort in der Provinz Irpinia, entschied sich ein junges Paar für eine unkonventionelle Hochzeit: Michele und Ilary feierten ihren großen Tag in einer McDonald’s-Filiale. Die Entscheidung, auf eine konventionelle Hochzeitsfeier im reich geschmückten Festsaal zu verzichten, trafen sie nicht ganz freiwillig: Wie viele junge Menschen verfügen die beiden nicht über die finanziellen Mittel, wie sie gegenüber „Corriere della Sera“ erklärten.

Avellino, Ilary e Michele si sposano al McDonald's: "Perché siamo poveri" dicono sorridendo Auguri ad una splendida coppia di Montoro, Ilary e Michele. Hanno deciso di festeggiare il matrimonio con gli amici e i parenti al McDonald's di Avellino.Una scelta molto originale. Le bomboniere, ovvero delle sacche verdi, sono state donate proprio dal fast food a tutti gli invitati.Una scelta precisa quella della coppia, certamente un modo anche per risparmiare sul tradizionale pranzo molto costoso di un ristorante.Auguri da tutta la redazione di Ci Vuole Costanza 📽Angelo Sciarrillo#CiVuoleCostanza Posted by Ci Vuole Costanza on Monday, August 19, 2024

Statt teuren Hochzeitsgeschenken verteilten sie Turnbeutel mit dem McDonald’s-Logo an ihre Gäste. Statt eines reich gedeckten Buffets gab es Burger und Pommes à la carte. Dabei ließen sich die Gäste auch vom regulären Restaurantbetrieb und dem Piepsen der Fritteuse nicht die Feierlaune verderben.

Das Problem mit dem Geld

Die Wahl, eine Hochzeit im Fast-Food-Restaurant zu feiern, mag ungewöhnlich erscheinen, doch die Kosten einer konventionellen Hochzeit sprengen die Rahmen vieler junger Paare: Laut der Sparkasse Deutschland belaufen sich die durchschnittlichen Ausgaben für eine Hochzeit auf 6.000 bis 30.000 Euro, wobei allein das Hochzeitsessen pro Person rund 55 Euro kostet. Ein Menü bei McDonald’s gibt es dagegen bereits ab knappen zehn Euro – Location und Personal inbegriffen.

Michele und Ilary haben mit ihrer Entscheidung gezeigt, dass Liebe und Zusammenhalt wichtiger sind als eine prunkvolle Hochzeitszeremonie – und ihre Hochzeit, so einfach sie auch gewesen sein mag, wird ihnen und ihren Gästen sicherlich lange in Erinnerung bleiben.