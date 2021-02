Mehr rote Zonen in Italien – Sardinien wird „weiß“

Rom – In einigen Regionen in Italien steigen die Infektionen mit dem Corinavirus. Medienberichten zufolgen gelten Molise und die Basilikata ab Montag als rote Zonen. Die Bürger müssen dort in den Lockdown.

Die Lombardei, die Marken und der Piemont werden als orange eingestuft – wie Südtirol.

Über Lockerungen darf sich lediglich Sardinien freien. Nachdem in den letzten drei Wochen die Infektionszahlen kontinuierlich gesunken sind, gilt die Insel als „weiße Zone“.

Die Lockerungen sollen schrittweise umgesetzt werden. Aufrecht bleiben dann nur mehr die Maskenpflicht und das Abstandhalten.