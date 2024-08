Meister Inter und Rivale AC Milan zum Auftakt jeweils 2:2

Von: apa

Für die Mailänder Fußball-Clubs ist der Start in die Serie-A-Saison am Samstag nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Meister Inter Mailand kassierte in Genoa in der fünften Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich, ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic saß dabei 90 Minuten auf der Bank. Stadtrivale AC Milan holte im San Siro nach 0:2-Rückstand gegen den Torino dank zweier später Treffer immerhin noch einen Punkt. Valentino Lazaro hatte zuvor das zweite Tor der Gäste vorbereitet.

Inter steuerte trotz Rückstand dank eines Doppelpacks des französischen Nationalspielers Marcus Thuram (30., 82.) auf einen gelungenen Auftakt zu. Tief in der Nachspielzeit bekam Genoa, Elfter in der Vorsaison, jedoch einen Handelfmeter zugesprochen. Junior Messias vergab zunächst kläglich, mit dem Nachschuss bescherte der Brasilianer seinem Team doch noch einen Punkt. Arnautovic wartete vergeblich auf seinen Einsatz. Zuletzt war der 35-Jährige auch mit einem Wechsel zu Genoa in Verbindung gebracht worden.

Der AC Milan gab unmittelbar vor dem ersten Ligaspiel die Verpflichtung des französischen Mittelfeldspielers Youssouf Fofana vom AS Monaco bekannt. Dessen neue Teamkollegen starteten äußerst verhalten in die Spielzeit. Ein Eigentor (30.) und ein Treffer von Duvan Zapata (68.), den ÖFB-Legionär Lazaro mustergültig vorbereitete, schienen die Niederlage bereits besiegelt zu haben. Doch Neuzugang Alvaro Morata (89.) und Ex-Salzburger Noah Okafor (95.) sicherten den “Rossoneri” doch noch einen Zähler.