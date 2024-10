Millionengewinn am Gardasee

Von: mk

Riva – Vielleicht ist ja kein Zufall, dass die Tabaktrafik den Namen von Glücksgöttin Fortuna trägt. Der Laden in Riva am Gardasee war erst kürzlich Schauplatz eines Millionengewinns. Wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet, hat jemand den Jackpot im Wert von 89,2 Millionen Euro geknackt.

Inhaber Paolo Rosà ist überaus glücklich. „Am Anfang dachte ich, dass es sich um einen Scherz handelt, anschließend fand ich jedoch heraus, dass es wahr ist“, erklärt er laut Ansa.

Obwohl die Identität des glücklichen Gewinners noch im Dunkeln liegt, wurde in der Tabakladen bereits am Morgen gefeiert. “Wir haben schon eine Flasche Sekt mit den Kunden geköpft, auch wenn es noch etwas früh ist”, scherzt Rosà. Seine Trafik bietet eine große Auswahl an Zigarren und Pfeifen und liegt in einer Gegend, die auch von deutschen Touristen frequentiert wird.

Die Bürgermeisterin von Riva del Garda, Cristina Santi, zeigt sich überrascht und nachdenklich zugleich: “Nach dem gestrigen Abend ist es schwer, etwas zu sagen. 90 Millionen Euro sind eine so hohe Summe, dass es schwierig wird, damit umzugehen. Zum Vergleich: Meine Gemeinde, die als reich gilt, hatte Anfang des Jahres einen Überschuss von 30 Millionen Euro – ein Drittel des gewonnenen Betrags.” Sie hofft, dass ein Teil des Geldes in der Region bleibt und für soziale Zwecke eingesetzt wird.

Der Gewinn in Riva del Garda ist bereits der zweite SuperEnalotto-Jackpot in diesem Jahr in Italien. Am 10. Mai gewann ein Spieler in Neapel 101,5 Millionen Euro. Mit dem jüngsten Gewinn steigt die Gesamtzahl der seit Einführung des SuperEnalotto ausgeschütteten Jackpots auf 116.

Die Tabakhandlung “Fortuna” hat ihren Namen jedenfalls alle Ehre gemacht.