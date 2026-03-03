Aktuelle Seite: Home > Italien > Missglückte Transplantation: Herzchirurg Oppido sieht sich als Opfer
Zu entscheidenden Fragen wollte er sich nicht äußern

Missglückte Transplantation: Herzchirurg Oppido sieht sich als Opfer

Dienstag, 03. März 2026 | 16:48 Uhr
Herz transplantation Monaldi Domenico
ANSA/ CIRO FUSCO
Schriftgröße

Von: luk

Neapel – Im Fall des verstorbenen zweieinhalbjährigen Domenico hat sich der beschuldigte Herzchirurg Guido Oppido erstmals ausführlich im Fernsehen geäußert. Der Primar des Ospedale Monaldi, gegen den wegen fahrlässiger Tötung ermittelt wird, weist die Vorwürfe entschieden zurück.

In der Sendung „Lo stato delle cose“ auf “RAI 3” erklärte Oppido: “Ich weiß nur, dass ich meine Arbeit gut gemacht habe. Deshalb bin ich das Opfer.” Er betonte, in den vergangenen elf Jahren rund 3.000 Kinder in Kampanien operiert zu haben. “Ich habe mein Leben dafür eingesetzt, Kindern zu helfen”, sagte der Kardiochirurg.

Zu den konkreten technischen Vorwürfen – darunter ein mutmaßliches Abklemmen der Aorta sowie die Entnahme des Herzens vor Überprüfung des Spenderorgans – wollte sich Oppido nicht äußern. “Über all diese Dinge werden wir vor Gericht sprechen”, so der Mediziner.

Unterdessen läuft in Neapel die Autopsie am Leichnam des Kindes. Zuvor war ein mehr als dreistündiger Beweissicherungsverfahren vor dem Ermittlungsrichter Mariano Sorrentino abgeschlossen worden war. Die gerichtlich bestellten Sachverständigen haben nun 120 Tage Zeit, um ihre Gutachten vorzulegen. Die nächste Anhörung ist für den 11. September angesetzt.

Der Anwalt der Familie, Francesco Petruzzi, sprach von einem umfassenden Fragenkatalog, der den gesamten Ablauf der Ereignisse abdecke. Die technischen Untersuchungen sollen klären, ob und in welchem Ausmaß Verantwortlichkeiten bestehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Kommentare
108
Treibstoffpreise ziehen in Südtirol spürbar an
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Kommentare
63
Transplantations-Drama: Herzchirurgin aus Neapel beschuldigt Bozen
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
Kommentare
39
Aufregung um Palästinenserfahnen bei der Gegendemonstration
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Kommentare
25
„Unsere Kinder haben das nicht verdient!“
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Kommentare
25
Bozen: Radfahrer prallt mit Kopf gegen Schranke
Anzeigen
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Traumhafte Pistenverhältnisse in der Alpin Arena Schnals
Skifahren am Gletscher
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 