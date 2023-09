Mitgefühl statt Hunger: Touristin zeigt Herz auf Sardinien

Olbia – Im Italien-Urlaub hat eine Touristin nicht nur den Wirt, sondern auch die anderen Restaurant-Gäste überrascht: Sie ließ ihre 200-Euro-Bestellung im Meer frei.

Zugetragen hat sich die Szene an der malerischen Strandpromenade von Golfo Aranci im Norden von Sardinien. Wie die Nachrichtenagentur Ansa schrieb, besuchte eine „elegante“ Urlauberin aus der Schweiz mit ihrem Mann ein renommiertes Restaurant im Städtchen, das besonders berühmt für seine Meeresfrüchtespezialitäten ist. Darauf hatte es die Touristin wahrscheinlich auch abgesehen – zumindest zunächst.

Doch beim Anblick eines Aquariums, in dem sich ein lebendiger Hummer bewegte, änderte die Frau ihre Absicht. Das Tier war offenbar dazu da, von Gästen ausgewählt, gewogen und dann gekocht zu werden. Der Gedanke daran schien der Urlauberin allerdings nicht zu gefallen.

Deshalb beschloss sie kurzerhand, für den Hummer zwar zu bezahlen, ihn dann aber in die ruhige, blaue See vor dem Küstenstädtchen freizulassen.

„Zuerst dachte ich, sie macht einen Scherz“, erklärte der Wirt. Dann begriff er, dass die Touristin es ernst meinte. Sie habe offenbar „eine gute Geste“ vollbringen wollen. Deshalb ließ er sich von der Idee überzeugen und willigte in den Plan ein.

Er nahm den Hummer aus dem Becken, wog ihn in der Küche und teilte dem Paar den Preis mit: Knapp zwei Kilo brachte das Tier auf die Waage, was im Restaurant rund 200 Euro kostet. Der Betrag stellte für die beiden jedoch kein Problem dar.

Anschließend wurde der Hummer in einen durchsichtigen Eimer gelegt und nach draußen in Richtung Meer gebracht. Die anderen Gäste im Restaurant machten laut Ansa große Augen und konnten es kaum glauben, als die Schweizerin den Wirt fragte, ob das Tier sich verletzen könne, wenn sie es in die Lagune entlasse. Immerhin musste der Hummer den Wurf von einem Zaun in das seichte Wasser der Strandpromenade überstehen.

Als der Betreiber des Lokals dies verneinte, streichelte die Touristin den Hummer kurz und ließ ihn dann ins Wasser gleiten, während ihr Mann die Szene mit dem Handy filmte. Das Tier lief sofort weg und brachte sich in Sicherheit.

„Ihre Freude und Emotion zu sehen, hat auch mich auch bewegt“, erklärte der Wirt. Die Frau sei sehr glücklich und begeistert gewesen. „Wir konnten das verstehen“, fügte der Betreiber des Restaurants hinzu.