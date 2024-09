Mobilfunkmarkt in Italien: Ein Paradies für Verbraucher 

Von: luk

Der Mobilfunkmarkt in Italien bietet weiterhin attraktive Tarife mit niedrigen Kosten und, vor allem, immer mehr Datenvolumen. Der Trend, dass Mobilfunkanbieter in Italien ihren Kunden mehr Datenvolumen zur Verfügung stellen, setzt sich auch 2024 fort. Im Vergleich zum Vorjahr ist die durchschnittliche Menge an in den Tarifen enthaltenem Datenvolumen um 22 Prozent gestiegen. Gleichzeitig sind die monatlichen Kosten leicht gesunken und liegen im Durchschnitt unter zehn Euro pro Monat, was einen Rückgang von etwa sechs Prozent bedeutet.

Mehr Datenvolumen bei sinkenden Preisen – das sind die Haupttrends auf dem italienischen Mobilfunkmarkt. Laut dem SOStariffe.it Observatory erweitern Mobilfunkanbieter stetig ihre Angebote, indem sie mehr Datenvolumen anbieten, ohne dabei die Preise signifikant zu erhöhen. Der Durchschnittspreis bleibt stabil in der Preisspanne von neun bis elf Euro pro Monat.

Wer einen Blick etwa auf den Deutschen Markt wirft, stellt fest, dass dort deutlich weniger Leistung für das Geld geboten wird. Zum Teil finden sich dort noch Angebote von weniger als zehn GB pro Monat.

Was der Markt heute bietet

Die aktuellen Daten bestätigen, dass es für italienische Verbraucher immer einfacher wird, günstige Mobilfunktarife mit viel Datenvolumen zu erhalten. Im Durchschnitt bietet ein Mobilfunktarif heutzutage ein Datenvolumen von 188 GB pro Monat. Bei 5G-Tarifen liegt das durchschnittliche Datenvolumen sogar bei 232 GB. Der durchschnittliche Preis für diese Tarife beträgt etwa 9,61 Euro pro Monat, während der Preis für 5G-Tarife auf rund 12,05 Euro ansteigt.

Der unaufhaltsame Anstieg der Datenvolumen

Der Haupttrend der letzten Jahre im Mobilfunkmarkt ist der stetige Anstieg des in Tarifen enthaltenen Datenvolumens. Seit 2020, als die Corona-Pandemie begann, wächst das Datenvolumen in den Tarifen kontinuierlich. Zwischen 2020 und 2021 stieg es um 41 Prozent, zwischen 2021 und 2022 um 28 Prozent, und im letzten Jahr um weitere 22 Prozent. Obwohl der prozentuale Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren etwas geringer ausfiel, deutet dies auf ein mögliches Abflachen des Wachstums in den kommenden Jahren hin.

Stabiler Preis trotz steigender Datenmenge

Während das in den Tarifen enthaltene Datenvolumen deutlich zugenommen hat, blieben die Kosten für Mobilfunktarife weitgehend stabil. Die durchschnittlichen Kosten lagen 2020 bei 10,96 Euro pro Monat und sind seitdem stetig gesunken. Im Jahr 2021 betrug der durchschnittliche Preis 10,43 Euro, 2022 waren es 9,91 Euro und 2023 dann 10,27 Euro. Die neuesten Daten aus September 2024 zeigen einen weiteren Rückgang um 6,4 Prozent auf nun 9,61 Euro im Durchschnitt pro Monat. Die Preisschwankungen sind dabei deutlich geringer als die Veränderungen beim Datenvolumen.

Insgesamt zeigt der italienische Mobilfunkmarkt einen klaren Trend zu mehr Datenvolumen bei stabilen bis leicht sinkenden Preisen, was ihn für Verbraucher immer attraktiver macht.