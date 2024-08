Neugieriges Murmeltier besucht Schutzhütte – VIDEO

Von: luk

Pozza di Fassa – Ein besonderes Highlight gab es kürzlich für die Gäste und Betreiber des Rifugio Vallaccia im Monzoni-Tal – einem Seitental des Fassatals im Trentino. Ein neugieriges Murmeltier, das anscheinend Interesse an den menschlichen Aktivitäten zeigte, wagte sich bis zur Tür der Schutzhütte vor und ging sogar einige Schritte in die Hütte hinein. Dieses charmante Ereignis wurde von den Betreibern prompt in einem herzerwärmenden Video festgehalten.

Der flauschige Besucher ließ es sich nicht nehmen, mehrfach in der Nähe des Rifugio Vallaccia auf 2.275 Metern Höhe aufzutauchen. Die Betreiber der Hütte, die von diesem ungewöhnlichen Gast begeistert waren, nannten ihn liebevoll einen “wirklich besonderen Gast”.

In dem Video sieht man, wie das Murmeltier mutig zur Tür der Schutzhütte stapft und neugierig hineinblickt, als wolle es ein Zimmer reservieren oder vielleicht einen heißen Kakao bestellen.

Die Szene hat nicht nur die Betreiber der Hütte, sondern auch die Gäste und Online-Zuschauer zum Schmunzeln gebracht. Ein kleiner flauschiger Moment, der zeigt, dass die Natur immer für eine Überraschung gut ist und manchmal die besten Geschichten schreibt.