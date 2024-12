Neun Milliarden Euro Umsatz mit Weihnachtsgeschäft in Italien

Von: Ivd

Rom – Weihnachten in Italien war in diesem Jahr ein wirtschaftlicher Erfolg: Laut einer Untersuchung von Confesercenti beläuft sich die Summe, die in der Woche vor dem Fest für Lebensmittel, Geschenke und Reisen ausgegeben wurde, auf stolze neun Milliarden Euro. Trotz eines merklichen Anstiegs der Ausgaben in der Weihnachtswoche, ist das Ergebnis nicht ganz in der Lage, das langsame Geschäft der ersten Dezemberhälfte auszugleichen.

Die italienischen Einzelhändler erlebten ein regelrechtes Verkaufsfeuerwerk kurz vor den Feiertagen, insbesondere kleine lokale Geschäfte konnten mit dem Online-Handel mithalten. Laut Confesercenti meldeten 78 Prozent der befragten Unternehmen eine Wiederbelebung der Verkäufe im Vergleich zur Vorwoche. Vor allem bei den Last-Minute-Geschenken dominierten Modeartikel und Accessoires. Diese waren nicht nur die beliebtesten Geschenke, sondern auch die Favoriten derjenigen, die auf den letzten Drücker einkauften.

Auf den Plätzen zwei und drei fanden sich kulinarische Geschenke wie Feinkostprodukte und hochwertige Weine, während auf Platz vier Spielzeug und Bücher landeten. Besonders beliebt waren dabei italienische Schaumweine, die als Geschenk unter vielen Weihnachtsbäumen glänzten.

Weihnachtstisch und Tradition

Über achtzig Prozent der Italiener verbrachten Heiligabend und den ersten Weihnachtstag zu Hause oder bei Verwandten. Der festliche Tisch wurde dabei mit traditionellen Delikatessen gedeckt: Der Panettone, zunehmend in handwerklicher Qualität, setzte sich deutlich gegenüber dem Pandoro durch.

Die Festessen der Weihnachtszeit waren jedoch nicht nur von Süßigkeiten geprägt, sondern auch von einer Vielfalt an Gerichten. Besonders an der Heiligen Nacht standen Fischgerichte im Mittelpunkt, während an den Weihnachtsmittagessen vor allem Fleischspezialitäten aus den italienischen Bergen dominieren.

Ausblick auf das neue Jahr

Die italienischen Einzelhändler setzen darauf, dass das Jahr mit einem starken Verkaufsanstieg in der letzten Woche ausklingt. Besonders die Modebranche erwartet, dass der Beginn der Winter-Schlussverkäufe zu einer starken Nachfrage in den lokalen Geschäften führen wird. Mit der Aussicht auf ein starkes Wirtschaftsergebnis hofft die Branche, dass der Trend auch das neue Jahr positiv beeinflusst und die italienische Wirtschaft weiter ankurbelt.