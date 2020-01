Nicht nur Wölfe: In Apulien Panther gesichtet

San Severo – Während im unweit entfernten Carapelle in der Nähe von Foggia immer noch ein Wolf sein Unwesen treibt, zieht im apulischen San Severo ein Raubtier ganz anderen Kalibers, ein schwarzer Panther, die Aufmerksamkeit auf sich.

Das Tier wurde das erste Mal am vergangenen 15. Januar in der ländlichen Umgebung von San Severo zwischen Weinbergen und Olivenhainen gesichtet. Nach einem ersten Video, das den vermeintlichen schwarzen Panther aus großer Entfernung zeigen soll, scheinen nunmehr weitere Aufnahmen die Augenzeugen, die glaubhaft davon berichteten, einen Panther und nicht einen Hund oder eine große Katze gesehen zu haben, endgültig zu bestätigen. Die Behörden nehmen den „Panther von San Severo“ sehr ernst. Während der Bürgermeister die Bevölkerung zur Vorsicht aufruft, setzen Carabinieri und Forstpolizei bei der Suche nach dem exotischen Raubtier Drohnen mit Wärmebildkameras ein.

Die erste Person, die den Panther sichtete, war der Inhaber der gleichnamigen Feuerwerksfabrik, Nicola Chiarappa. „Ich war gerade zu meinem Betrieb unterwegs, um meinem Hund das Futter zu bringen, als ich auf dem Platz diesen großen, sitzenden, schwarzen ‚Schatten‘ sah. Sobald ich mich näherte, lief das Tier in Richtung des Eingangs. Ich dachte, dass es ein Hund sei, und wollte ihm Futter geben. Dann drehte sich das Tier aber nach mir um und ich erkannte, dass es sich nicht um einen Hund handelte: Es hatte zwei sehr scharfe Zähne. Plötzlich sprang es auf die Motorhaube meines Autos und floh in die Felder“, so Nicola Chiarappa.

Nach dieser ersten „unheimlichen Begegnung“ am 15. Januar wurde das Tier weitere Male in der ländlichen Umgebung von San Severo in Apulien gesichtet. Zugleich wurden in den sozialen Netzwerken Bilder und Videos, die den Panther zeigen sollen, veröffentlicht. Während Spuren sowie ein Video nunmehr den Verdacht, dass es sich beim Tier wirklich und einen ausgewachsenen, schwarzen Panther handelt, zu bestätigen scheinen, löste die Nachricht, dass sich in der Umgebung ein exotisches Raubtier herumtreiben soll, weit über San Severo hinaus so etwas wie eine Panik aus.

❌❌AGGIORNAMENTO❌❌Sono state posizionate tre gabbie per la cattura e un drone della RAI sorvola le campagne dell’agro di San Severo. Pubblicato da La Gazzetta Di SanSevero su Sabato 18 gennaio 2020

Der Bürgermeister von San Severo, Francesco Miglio, rief die Bevölkerung – besonders jene Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten – zur Vorsicht auf. Zugleich ermahnte Francesco Miglio seine Bürger dazu, Ruhe zu bewahren und keine Alarmstimmung sowie gefälschte Bilder zu verbreiten. In der Zwischenzeit begannen Beamte der Lokalpolizei, der Carabinieri, der Quästur und des veterinärmedizinischen Dienstes der lokalen Sanitätseinheit mit der „Jagd“ nach dem schwarzen Panther. Besonders von den mit Wärmebildkameras bestückten Drohnen erhoffen sich die Behörden Erkenntnisse über den Aufenthaltsort des exotischen Raubtiers. Zudem wurden am Ort der ersten Sichtung Gitterfallen, in denen als Lockmittel Futter gegeben wurde, aufgestellt. Der Abgleich des „Panthers von San Severo“ mit in der Vergangenheit eingegangenen Vermisstenmeldungen von Raubtieren ergab hingegen bisher keine Ergebnisse.

Im Netz ist der „Panther von San Severo“ längst ein Star. Viele Nutzer und Kommentatoren widmen dem exotischen Raubtier, das den apulischen Ort seit Tagen im Blickfeld der italienischen Öffentlichkeit hält, eine Vielzahl von lustigen Bildern und Zeichnungen.

👏PANTERA NERA👏La reazione “goliardica” dei sanseveresi alla presumibile presenza di una pantera nelle campagne in agro… Pubblicato da La Gazzetta Di SanSevero su Sabato 18 gennaio 2020