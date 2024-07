Österreicherin stirbt bei Unfall auf Autobahn in Italien

Von: apa

Eine österreichische Touristin ist am Samstag bei einem Unfall auf der Brennerautobahn nahe der norditalienischen Stadt Trient ums Leben gekommen. Die 24-jährige Frau, ihr Partner und das einjährige Kind waren mit dem Auto auf Höhe des Flughafens in Richtung Süden unterwegs gewesen und kollidierten bei der Einfahrt auf einen Rastplatz mit einem geparkten Lkw. Die Frau am Beifahrersitz verstarb noch am Unfallort, während der Mann am Steuer schwer verletzt wurde.

Auch das einjähriges Kind wurde verletzt, so die Polizei. Sie geht davon aus, dass der Fahrer am Steuer eingeschlafen sei. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus von Trient eingeliefert. Weitere Angaben zur Identität des Todesopfers und der Verletzten lagen vorerst nicht vor.

Die Autobahn blieb für die Dauer der Rettungsarbeiten gesperrt. In Folge kam es zu langen Staus zwischen Bozen Süd und Rovereto Nord. Ursprüglich hieß es, der 73-jährige Vater sei am Steuer des Wagens gesessen.