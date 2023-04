Pilot der italienischen Luftwaffe stirbt mit Verwandten

Campoformido – Ein Leichtflugzeug, das am Samstag gegen 18.30 Uhr von Campoformido im Friaul abgehoben ist, ist kurze Zeit darauf abgestürzt. Zwei Menschen kamen ums Leben – darunter der 34-jährige Alessio Ghersi, Mitglied in der Flugstaffel “Frecce tricolori” der italienischen Luftwaffe – Rufname “Pony 5”.

Die Opfer wurden am späten Abend identifiziert. Gemeinsam mit einem Verwandten war der Pilot in einem Kleinflugzeug des Typs Pioneer 300 – I-8548 unterwegs. Augenzeugen berichteten, wie die Maschine abstürzte und dabei in Rauchwolke gehüllt war, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa.

Zuvor sei es zu einer Explosion gekommen, bzw. eine Stichflamme habe sich entfacht. Das Leichtflugzeug stürzte auf unwegsames Gelände, das nur zu Fuß erreichbar ist. Die Einsatzkräfte haben in der Nähe ein Basislager eingerichtet.

Vertreter der italienischen Luftwaffe drückten im Namen aller Mitglieder den Hinterbliebenen ihr Beileid aus. Alessio Ghersi hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Aufgrund des tragischen Ereignisses wurde die traditionelle Flugshow der “Frecce tricolori” am 1. Mai am Militärflugplatz von Rivolto bei Udine abgesagt.