Pkw von Agitu Ideo in Flammen

Gereut – Am 29.Dezember im vergangenen Jahr ist die äthiopische Ziegenhirtin Agitu Ideo in Gereut im Trentino gewaltsam getötet worden. Nun sorgt ein neuer Vorfall für Schlagzeilen.

Wie Alto Adige online berichtet, ging ihr Pkw in Flammen auf. Das Auto stand noch immer geparkt vor ihrem Hof im Fersental. Die Carabinieri haben die Ermittlungen aufgenommen. Derzeit wird von Brandstiftung ausgegangen.

In den vergangenen Tagen hatte in Trient der Prozess gegen Suleiman Adams begonnen. Er wird des Mordes an Agitu Ideo beschuldigt.

Die 42-Jährige galt Vorzeigebeispiel für gelungene Integration, aber auch für nachhaltige Landwirtschaft. Nach ihrem Tod wurde sie im Trentino zu einem Symbol des Kampfes gegen Gewalt an Frauen.