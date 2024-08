Rettungseinsatz am Gardasee während Hagelsturms

Windsurferin und Jugendliche im offenen Wasser in Not geraten

Von: luk

Riva del Garda – In Riva del Garda am Nordufer des Gardasees ist es am Mittwochnachmittag zu dramatischen Szenen und einem Rettungseinsatz gekommen, als ein heftiger Hagelsturm aus Westen aufzog. Die Freiwillige Feuerwehr von Riva del Garda rettete eine Windsurferin, die auf dem See in Seenot geraten war, und brachte sie sicher an den Strand.

Unterstützt wurde der Einsatz durch Rettungs- und Polizeiboote sowie zahlreiche Einsatzboote von verschiedenen Segelclubs der Region. Ein angeforderter Rettungshubschrauber aus Trient konnte aufgrund der Wetterbedingungen nicht starten. Insgesamt waren acht Feuerwehrleute mit drei Booten im Einsatz.

Trotz der extrem schlechten Bedingungen mit Hagel, Blitzschlägen und einer Sichtweite von etwa 50 Metern, begannen umgehend die Suchaktionen, um sechs kleine Regattaboote mit jugendlichen Sportlern an Bord zu bergen. Sie waren in das Unwetter geraten und zum Teil von Windstößen umgekippt worden.

Nach einem gründlichen Appell in den Häfen konnte vorerst Entwarnung gegeben werden. Zur Stunde wird niemand vermisst. Der Einsatz dauerte rund eine Stunde.