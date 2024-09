Rettungsschwimmer rettet Touristin und erhält Bußgeld

Von: Ivd

Venedig – Eigentlich war der 3. September ein schöner Tag am Strand von Ca’ Savio. Als der Rettungsschwimmer Saverio Amato bemerkte, dass eine 70-jährige Dame zu ertrinken scheint, eilte er ihr zu Hilfe und brachte sie zurück an Land. Statt Anerkennung bekam der 44-Jährige ein Bußgeld über 1.032 Euro von der Hafenwache aufgebrummt.

Rettung mit Folgen

Die 70-jährige Touristin kämpfte im Wasser um ihr Leben, als Saverio schnell handelte und sie sicher an Land brachte. Dort rief er sofort den Notdienst und unterstützte das Rettungsteam, bis die Frau in Sicherheit war. Für Amato, der bereits 2021 für eine ähnliche Rettungsaktion geehrt wurde, eine Routineaufgabe – doch diesmal wurde sein Einsatz mit einer Geldstrafe in Höhe von 1.032 Euro geahndet. Der Grund: Im Anschluss an die Rettung hatte er den Vorfall nicht direkt der Hafenwache gemeldet.

Reaktionen und Kritik

Amato hat angekündigt, gegen die Strafe vorzugehen, unterstützt von Kollegen, Gewerkschaften und Strandbetreibern, die die Entscheidung als ungerecht empfinden. „Es war eine lebensbedrohliche Situation, und mein erster Gedanke war, das Leben der Frau zu retten, nicht Papierkram zu erledigen“, erklärte er in einem Interview. Er plant nun, gegen die Strafe Einspruch zu erheben.

Der Vorfall hat eine Welle der Solidarität unter den örtlichen Rettungsschwimmern ausgelöst. Bereits in den Monaten zuvor gab es Beschwerden darüber, dass die Hafenwache die Rettungsschwimmer mit unverhältnismäßigen Geldstrafen überhäufe. Während der Hochsaison im August drohten sie sogar mit einem Streik, um auf die Situation aufmerksam zu machen.

Streit um Zuständigkeiten

Im Kern der Kontroverse steht die Frage, wo die Zuständigkeit der Rettungskräfte endet und die der Hafenwache beginnt. In Amatos Fall bleibt unklar, ob der Vorfall offiziell als Rettungsaktion im Meer oder am Strand eingestuft werden sollte. Dies könnte Einfluss darauf haben, ob er tatsächlich gegen Vorschriften verstoßen hat. Der Fall wird nun auch auf höherer Ebene geprüft.