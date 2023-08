Rund 14 Mio. Italiener an Ferragosto im Urlaub

Rom – In diesen Tagen sind Millionen Italiener im Urlaub. Ferragosto ist die klassische Urlaubszeit im Sommer. Viele Betriebe sind in den Tagen rund um den 15. August in Betriebsferien.

Ab diesem Wochenende werden laut dem Kaufleuteverband Confcommercio rund 14 Millionen Italiener aufbrechen, um ein paar Tage Urlaub zu machen.

Allein in dieser Periode werden die italienische Gästerund sieben Milliarden Euro ausgeben. Acht von zehn Urlaubern werden im Land bleiben und ans Meer oder in die Berge fahren.

Besonders beliebt ist die Region Ligurien, dicht gefolgt von Trentino-Südtirol. Sie sind zu mehr als 90 Prozent ausgelastet. Es folgen Kalabrien, Kampanien, Apulien und die Emilia Romagna sowie Sardinien und Sizilien.