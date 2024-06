Russisches Geld für ukrainische Waffen – VIDEO

Von: luk

Borgo Egnazia – Beim G7-Gipfel in Apulien in Süditalien diskutieren die Staats- und Regierungschefs über die Möglichkeit, Zinserträge aus eingefrorenem russischem Staatsvermögen für die Unterstützung der Ukraine zu nutzen. Die US-Regierung sieht Fortschritte in den Verhandlungen und eine Entscheidung könnte bald getroffen werden. US-Präsident Joe Biden und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj planen, am Rande des Gipfels ein bilaterales Sicherheitsabkommen zu unterzeichnen.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist eines der Hauptthemen des dreitägigen Treffens im Luxushotel “Borgo Egnazia”. Weitere Themen auf der Agenda sind der Gaza-Konflikt, schwierige Handelsbeziehungen zu China und Migration. Neben Selenskyj ist auch Papst Franziskus erstmals zur Gipfelrunde eingeladen. Rund 5000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz, um das Treffen zu sichern.

Zur G7-Gruppe gehören die USA, Kanada, Japan, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien, das in diesem Jahr Gastgeber ist. Deutschland wird von Bundeskanzler Olaf Scholz vertreten.