Frau von Ex-Mann am Arbeitsplatz attackiert

Schreckliche Bluttat in Venetien

Montag, 08. September 2025 | 08:05 Uhr
Marostica – Bei einer schockierenden Bluttat ist am Samstagabend in Marostica in der Provinz Vicenza in Venetien eine 42-jährige Frau brutal angegriffen und schwer verletzt worden. Der Täter ist nach aktuellem Stand ihr Ex-Mann.

Der Vorfall ereignete sich gegen 22.45 Uhr am Arbeitsplatz der Frau, die in einer Spielhalle angestellt ist. Ihr Ex-Mann ist mit einem Messer auf die Frau losgegangen hat ihr ins Gesicht und in den Oberkörper gestochen. Außerdem verwundete er sie an den Armen und schlug sie mit der Faust.

Der Frau war es zwischenzeitlich gelungen, in einen weiteren Saal der Spielhalle zu fliehen, doch ihr Angreifer holte sie ein. Nachdem ein Kunde die verzweifelten Schreie gehört hatte, schritt er in den Nebensaal und riet der Frau, sich zwischen den Spielautomaten zu verstecken. Gleichzeitig verständigte er die Ordnungshüter.

Die Carabinieri von Bassano del Grappa waren sofort an Ort und Stelle. Als sie eintrafen, ließ der blutverschmierte Mann das Messer fallen. Er wurde wegen versuchten Mordes verhaftet, während die 42-Jährige ins Krankenhaus nach Bassano del Grappa gebracht wurde.

In einer Stellungnahme verurteilte der Präsident der Region Venetien, Luca Zaia, die Tat scharf. „Gemeinsam mit der gesamten Region drücke ich der Frau mein Beileid aus“, sagte er. Er betonte, wie wichtig es sei, im Kampf gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Gewalt gegen Frauen „keinen einzigen Schritt zurückzuweichen“.

Zaia rief dazu auf, ein starkes und einheitliches Signal von Institutionen, Zivilgesellschaft und Bürgern auszusenden: „Es gibt keine Rechtfertigung, die eine so feige Tat mildern könnte.“

Der Präsident dankte den Behörden für ihr schnelles Eingreifen und hofft auf eine lückenlose Aufklärung des Geschehens. „Venetien toleriert keine Gewalt. Wir werden weiterhin entschlossen daran arbeiten, eine Kultur des Respekts und der Würde für jeden Einzelnen zu fördern“, schloss er seine Mitteilung.

