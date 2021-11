Schreckliche Tragödie: Zehnjähriger Bub vom Vater aus „Rache“ ermordet?

UCCIDE IL FIGLIO DI 10 ANNI, AVEVA IL DIVIETO DI AVVICINARSI ALLA FAMIGLIA

UCCIDE IL FIGLIO DI 10 ANNI, AVEVA IL DIVIETO DI AVVICINARSI ALLA FAMIGLIAÈ piantonato in ospedale l'uomo che a Cura di Vetralla, nel Viterbese, ha ucciso il figlio di dieci anni accoltellandolo alla gola. Aveva il divieto di avvicinarsi alla casa della ex compagna, ora in stato di choc in ospedale.Lucia Sgueglia e Francesca Sancin per il Tg3 delle 19 del 17 novembre 2021

