Schrecklicher Femizid: 29-Jährige vor ihrem Freund vom Ex erstochen

Minervino di Lecce – Die kleine Gemeinde Minervino di Lecce in der süditalienischen Region Apulien war am Montagabend Schauplatz eines schrecklichen Femizids.

Die 29-jährige Sonia Di Maggio wurde vor den Augen ihres Freundes vom 39-jährigen Salvatore Carfora mit mehr als 20 Messerstichen getötet. Der aus Torre Annunziata bei Neapel stammende Salvatore Carfora, der das Paar bereits mehrmals mit dem Tode gedroht hatte, war vermutlich eigens nach Apulien gereist, um seine frühere Freundin zu ermorden. Am Dienstagvormittag wurde der 39-Jährige von der Polizei festgenommen.

Die 29-jährige Sonia Di Maggio und ihr gleichaltriger Freund aus Minervino di Lecce wohnten bereits seit geraumer Zeit zusammen in einer Wohnung in der kleinen Gemeinde im Salento in Apulien. Über das Glück des jungen Paares schwebte allerdings ein dunkler Schatten der Vergangenheit. Der ehemalige Freund der 29-Jährigen, Salvatore Carfora, mit dem sie die Beziehung schon vor Monaten beendet hatte, wollte sich nicht mit dem Beziehungsaus abfinden. Immer wieder drohte er Sonia Di Maggio und ihrem neuen Freund mit dem Tode. Er kündigte mehrmals an, dass er an den beiden früher oder später „grausame Rache“ üben werde. Wie es sich leider herausstellen sollte, war Salvatore Carfora, um sein mörderisches Vorhaben umzusetzen, kein Weg zu weit.

Von seinem Heimatort Torre Annunziata bei Neapel reiste der 39-Jährige eigens nach Apulien, um dem Paar in den Gassen des kleinen Ortes im Salento aufzulauern. Es war am Montagabend gegen 19.00 Uhr, als das junge Paar für einen Einkauf ihre Wohnung verließ. Als sie einer wenig beleuchteten Straße entlanggingen, näherte sich der 39-Jährige dem Paar von hinten. Carfora packte Sonia Di Maggio am Hals und begann, mit einem großen Messer auf sie einzustechen. Ihr Freund, der verzweifelt um Hilfe rief, versuchte vergeblich, sie zu beschützen. Erst als Sonia Di Maggio aus vielen Wunden blutend am Boden lag, ließ der 39-Jährige von ihr ab. In den dunklen Gassen des Ortes suchte er das Weite.

Als der Notarzt und die Rettungskräfte eintrafen, war es bereits zu spät. Infolge der mehr als 20 Messerstiche, die der jungen Frau zugefügt worden waren, war die 29-Jährige innerhalb kürzester Zeit verblutet. Durch die Zeugenaussage des Freundes des Opfers wusste die Polizei sofort, dass es sich beim mutmaßlichen Täter nur um den Ex-Freund von Sonia Di Maggio handeln konnte. Dank ihrer minutiösen Ermittlungsarbeit und Hinweisen aus der Bevölkerung folgend gelang es den Polizeibeamten, Salvatore Carfora in der nur wenige Kilometer vom Tatort entfernten Kleinstadt Otranto zu stellen. Der 39-Jährige, der offenbar eine Gelegenheit suchte, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Neapel zurückzukehren, wurde am Dienstagvormittag festgenommen und in das Kommissariat von Otranto gebracht. Noch am Dienstag führte er die Ermittler zu jenem Ort, wo er nach der Bluttat sich des Messers entledigt hatte.

Salvatore Carfora ist für die Ordnungskräfte kein Unbekannter. Der 39-Jährige, der über keinen festen Wohnsitz verfügte und sich als illegaler Parkwächter verdingte, war erst im vergangenen Juni aus dem psychiatrischen Krankenhaus von Aversa entlassen worden.

Minervino di Lecce steht unter Schock. Unter die Trauer um die junge Frau mischt sich aber auch Zorn über diesen „angekündigten Mord“. Weit über den kleinen Ort im Salento hinaus fragen sich viele Italiener, warum der Staat außerstande ist, Frauen, die von ihren Ex-Partnern massiv bedroht werden, besser zu schützen.