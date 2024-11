Schulkind [6] von Busfahrer ausgesetzt

Tränen an der Hauptstraße

Von: luk

Pezzan – In der Provinz Treviso ist es Anfang September zu einem schockierenden Vorfall gekommen, der nun bekannt wurde. Ein sechsjähriger Junge wurde von einem Schulbusfahrer entlang einer stark befahrenen Straße abgesetzt und allein zurückgelassen – ein Erlebnis, das das Kind in Tränen aufgelöst und seine Familie erschüttert zurückließ.

Der Vorfall ereignete sich in Pezzan, einer kleinen Ortschaft bei Istrana. Der Junge war um etwa 12.00 Uhr in den Schulbus eingestiegen, um nach Hause zu fahren. Die Situation eskalierte, als der Busfahrer offenbar die geplante Route verfehlte und die Haltestelle, an der die Mutter des Jungen auf ihn wartete, einfach ausließ. Der Sechsjährige, verunsichert und ängstlich, bat den Fahrer daraufhin, ihn aussteigen zu lassen.

Der Busfahrer reagierte unerwartet kalt: Er öffnete die Tür des Schulbusses und setzte den Jungen an einer vielbefahrenen Straße ab, wo Autos nur wenige Meter entfernt vorbeirasten. Der Junge, völlig allein und in Tränen aufgelöst, blieb am Straßenrand zurück.

Glücklicherweise wurde der Kleine von einer Lehrerin bemerkt, die zufällig vorbeifuhr. Sie hielt sofort an und kümmerte sich um das verängstigte Kind. Sie alarmierte das zuständige Gemeindebüro und die Polizei, die schnell zur Stelle war und den Jungen sicher zu seiner besorgten Mutter brachte.

Nach eingehender Untersuchung des Vorfalls wurden Maßnahmen gegen das Unternehmen, das den Schulbusverkehr betreibt, ergriffen. Der verantwortliche Fahrer wurde angezeigt und wird sich voraussichtlich für sein unverantwortliches Verhalten verantworten müssen.

Für die Familie und den kleinen Jungen bleibt die Hoffnung, dass sich so etwas nie wiederholen wird.