Schwangere Frau stirbt an septischem Schock

Von: luk

Trient – In der Nacht auf Montag ist im Krankenhaus Santa Chiara in Trient eine 39-jährige Frau im fünften Monat ihrer Schwangerschaft verstorben. Die aus Bolognano di Arco stammende Zoe Anne Guaitivic klagte am Sonntagabend zu Hause über starke Schmerzen und hohes Fieber. Der Notruf wurde alarmiert, woraufhin ein Rettungshubschrauber die Frau nach Trient brachte.

Trotz sofort eingeleiteter intensivmedizinischer Maßnahmen konnte das Leben der Frau nicht gerettet werden. Laut einer Mitteilung des Südtiroler Gesundheitsbetriebs erlag sie einem sogenannten hyperakuten septischen Schock, der sich äußerst schnell entwickelte und nicht auf die Behandlung ansprach.

Zoe Anne Guaitivic war Mutter zweier Kinder im Alter von acht Jahren und eineinhalb Jahren und arbeitete als Verkäuferin in einer Buchhandlung in Riva del Garda.

Die Gesundheitsbehörde hat angekündigt, die Umstände des Todesfalls genau zu prüfen. In der Mitteilung drückt die Sanitätseinheit ihre tiefe Anteilnahme aus und spricht der Familie ihr Mitgefühl aus.