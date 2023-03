Palermo – Die Carabinieri haben die Schwester von Mafiaboss Matteo Messina Denaro verhaftet. Die Staatsanwaltschaft von Palermo leitet die Untersuchung.

Den Ermittlern zufolge soll Rosalia ihrem Bruder jahrzehntelang geholfen haben, sich einer Festnahme zu entziehen. Zudem soll sie die Konten des Clans geführt und die Verteilung sogenannter Pizzini – verschlüsselte Botschaften auf einem kleinen Stück Papier, um Schergen Anweisungen zu geben – organisiert haben.

Dadurch konnte der Mafiaboss mit seinen Gefolgsleuten in Kontakt bleiben, während er untergetaucht blieb. In der Tat hatte eine Notiz der Schwester über Messina Denaros Gesundheitszustand, die im Zwischenraum eines Stuhls versteckt war, den Ermittlern den entscheidenden Hinweis über den Aufenthaltsort des Mafiabosses gegeben, bevor es am 16. Jänner zu seiner Festnahme kam.

Der 60-Jährige war bekanntlich 30 Jahre lang auf der Flucht. Ihm werden rund 50 Morde vorgeworfen.

Rosalia, die von ihrer Umgebung Rosetta genannt wird, ist die älteste von vier Schwestern, die der Mafiaboss hat. Ihre Tochter Lorenza Guttadauro ist Anwältin. Seit der Festnahme von Messina Denaro hat sie die Aufgabe als Rechtsbeistand übernommen und kümmert sich um die Verteidigung des Mafiabosses. Die Tochter ist außerdem mit Filippo Guttadauro verheiratet, der eine 14-jährige Haftstrafe wegen Mafia-Verbindungen abgebüßt hat.

Der Sohn von Rosalia, Francesco, büßt wegen Verbindungen zur Mafia hingegen eine 16-jährige Haftstrafe ab. Auf Anweisung des Ermittlungsrichters bleibt die Frau in U-Haft. In der Provinz Trapani fanden mehrere Hausdurchsuchungen statt.