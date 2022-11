Staatssekretär Gemmato hegt offenbar Zweifel an Covid-Impfungen

Rom – Im Umgang mit der Pandemie schlägt die Regierung Meloni neue Töne an. Gesundheitsstaatssekretär Marcello Gemmato hat nun in einer Rai2-Sendung behauptet, es gebe keine Beweise für die Wirksamkeit der Corona-Impfstoffe.

“Italien stand während der Pandemie an erster Stelle in Sachen Sterblichkeit, sodass für mich nicht ersichtlich ist, dass großartige Ergebnisse erzielt wurden. Wäre es ohne Impfungen schlechter gewesen?”, hat Gemmato gefragt. Dafür musste er viel Kritik einstecken, auch weil die Impfung erst nach rund einem Jahr ausgegeben wurde und nicht von Anfang an verfügbar war.

In der Folge haben die Oppositionsparteien seinen Rücktritt gefordert: Ein Gesundheitssekretär, der nicht an die Impfung glaubt, dürfe nicht im Dienst bleiben, argumentiert etwa PD-Chef Enrico Letta.

Nachdem die Polemik entbrannt war, ist Gemmato zurückgerudert. Seine Äußerungen seien aus dem Kontext gerissen worden. Impfungen seien eine wertvolle Waffe im Kampf gegen Covid-19.