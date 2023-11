Streik in Italien: Gewerkschaften geben nicht klein bei

fotolia.de/Bits and Splits

Rom – Am morgigen Freitag wird in Italien bekanntlich gestreikt. Öffentliche und private Angestellte sind von den großen Gewerkschaften aufgerufen, sich an der Arbeitsniederlegung zu beteiligen.

Der ausgerufene Generalstreik hat im Vorfeld für Streit gesorgt. Dieser geht weiter, obwohl eine Kompromisslösung zwischen Regierung und Gewerkschaften vorliegt.

Die beiden größten italienischen Gewerkschaften wollen nicht zurückstecken. Sie rudern zwar bei der Dauer des Streiks zurück: Der Streik wird nur noch vier statt acht Stunden dauern. Jedoch denken sie darüber nach, das Streikverbot anzufechten, das Verkehrsminister Salvini erlassen hatte.

Laut den Gewerkschaften seien die Begründungen für dieses Verbot nicht gegeben. Gestreikt wird morgen von 9.00 bis 13.00 Uhr, bei Bus und Bahn und in vielen weiteren Wirtschaftssektoren.