Streit um Prosecco-Werbung eskaliert

Von: luk

Treviso/Champagne – Der französische Branchenverband Comité Champagne hat rechtliche Schritte gegen das britisch-italienische Prosecco-Label Della Vite der Schwestern Chloe, Poppy und Cara Delevingne eingeleitet. Anlass ist eine Werbekampagne mit dem Slogan “Tradisci lo Champagne – Bevi Prosecco – Cheat on Champagne” (“Verrate den Champagner – trink Prosecco”), die im Frühjahr am Flughafen London-Heathrow zu sehen war.

Nach Ansicht des Comité Champagne stellt die Verwendung des Namens “Champagne” in diesem Zusammenhang eine unlautere Ausnutzung der geschützten Herkunftsbezeichnung dar. In einem Schreiben an das Unternehmen warnte der Verband, die Kampagne könne „den Ruf der Marke Champagne verwässern und schädigen“.

Das 2020 gegründete Label Della Vite produziert gemeinsam mit der Winzerfamilie Biasiotto in Valdobbiadene (Provinz Treviso) veganen Prosecco, darunter die Sorten Prosecco Superiore und Prosecco DOC Treviso. Die Marke wurde von den Delevingne-Schwestern gemeinsam mit Unternehmer Numa Heathcote ins Leben gerufen.

Anstatt der französischen Beschwerde nachzukommen, veröffentlichte “Della Vite” Teile des Schreibens auf Instagram, mit ironischem Unterton als “Liebesbrief unserer Freunde aus der Champagne”. Auch auf der Internetseite des Unternehmens steht weiterhin in großen Lettern “Cheat on Champagne” zu lesen.

Poppy Delevingne erklärte gegenüber der Times, die Kampagne sei “humorvoll und provokant” gemeint gewesen. Die scharfe Reaktion aus Frankreich habe das Team überrascht, zugleich aber gezeigt, dass die Werbung Aufmerksamkeit erzeugt habe.

Geschäftsführer Heathcote betonte, Della Vite stehe für Selbstbewusstsein und Originalität. Die Debatte zeige, dass “junge Marken den Begriff von Luxus neu definieren” und traditionelle Produzenten wie die Champagne-Branche dadurch zunehmend herausgefordert würden. Auf jeden Fall ist der Sachverhalt für die Delevingne-Schwestern vor allem eines, ein großer Marketing-Coup.

Wer sind Chloe, Poppy und Cara?

Die britischen Schwestern Chloe, Poppy und Cara Delevingne stammen aus einer bekannten Londoner Gesellschaftsfamilie und sind international als Modelle, Schauspielerinnen und Unternehmerinnen bekannt. Poppy und Cara arbeiteten für große Modemarken wie Chanel, Burberry und Louis Vuitton, während Chloe vor allem im Management- und Charity-Bereich tätig ist. Mit ihrem gemeinsamen Prosecco-Label Della Vite, das sie 2020 in Kooperation mit einer Winzerfamilie aus Valdobbiadene gründeten, haben die drei ihr Mode- und Filmkarriere um ein Weinprojekt erweitert.