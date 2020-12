Strenge Weihnachtsregel: Regierung will offenbar nachgeben

Rom – In Rom scheint sich in diesen Stunden hinsichtlich der strengen Weihnachtsregeln etwas in Richtung Lockerung zu bewegen. Wie die Nachrichtenagentur Ansa aus Parlamentarierkreisen erfahren haben will, denkt Ministerpräsident Giuseppe Conte doch darüber nach, die Schließung der Gemeindegrenzen am 25. und 26. Dezember aufzuheben. Es könnte somit noch eine Änderung des Gesetzesdekretes geben. Auch geschlossene Gemeindegrenzen am 1. Jänner stehen offenbar zur Diskussion. Der Druck auf die Regierung hat in den vergangenen Tagen auch aus Südtirol zugenommen.

Der Präsident der Region Ligurien, Giovanni Toti, zeigt sich erleichtert: Es scheine so, als habe der Hausverstand gewonnen. Geschlossene Gemeindegrenzen wären für viele Italiener eine Ungerechtigkeit gewesen.