Angehörige und Freunde schlagen Alarm

Studentin in den Euganeischen Hügeln vermisst

Montag, 12. Januar 2026 | 07:55 Uhr
612418706_18106368520780800_2586069738915202255_n
Facebook/Lucia Borgonzoni
Von: mk

Padua – Von der 22-jährigen Studentin Annabella Martinelli aus Teolo in der Provinz Padua fehlt seit 6. Jänner jede Spur. Angehörige und Freunde schlagen in den sozialen Netzwerken Alarm. Die junge Frau, die Jura an der Universität von Bologna studiert, hat sich gegen 20.00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Weg gemacht. Seit diesem Zeitpunkt herrscht Funkstille.

Wie Auswertungen der Handydaten ergaben, wurde das letzte Signal ihres Mobiltelefons in ihrem Heimatort registriert.

Suchmannschaften konzentrieren sich auf unwegsames Waldgelände am Monte Grande, Monte della Madonna und Passo delle Fiorine in den Euganeischen Hügeln, eine Hügelkette vulkanischen Ursprungs, die 1989 zum Naturpark im Venetien ernannt wurde. Zuvor war das Fahrrad der Studentin bei der Ortschaft Villa di Teolo auf einer Abkürzung in Richtung Staatsstraße gefunden worden. Anfangs hatte man nicht ausgeschlossen, dass sich die 22-Jährige auf den Weg nach Bologna befinden könnte.

Annabella Martinelli wird als groß, schlank und sportlich beschrieben. Sie trägt eine recht auffällige Frisur: Ihre blonden Haare reichen bis unters Kinn und haben fuchsiafarbene Spitzen. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sie Äußeres in den letzten Tagen verändert hat.

Neben spezialisierten Bodenteams der Bergrettung und Feuerwehr sind Hubschrauber, Drohnen und Suchhunde im Einsatz.

