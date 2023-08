Südtiroler Alpinist von der Marmolata gerettet

Canazei – An der Marmolata in den Dolomiten sind am Sonntag ein Südtiroler (35) sowie ein Österreicher (31) in Bergnot geraten. Die beiden Alpinisten waren laut Alto Adige online auf der Micheluzzi-Route in der Marmolata-Südwand unterwegs, als sie rund 100 Meter unterhalb des Gipfels vom Weg abkamen. Sie verstiegen sich und kamen weder vor noch zurück.

Bei einsetzender Dunkelheit setzten die beiden Männer einen Notruf ab. Mittels Hubschrauber konnten die Bergsteiger geortet und geborgen werden. Die Rettungsaktion war durchaus herausfordernd. Nachtsichtgeräte und Scheinwerfer kamen zum Einsatz. Außerdem wurde eine rund 100 Meter lange Seilwinde benötigt. Am Ende gab es aber ein Happy End. Die Alpinisten wurden ins Tal nach Canazei gebracht.

Der Einsatz konnte um 22.15 Uhr beendet werden.