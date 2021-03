Italien: Tausende Amazon-Mitarbeiter heute im Streik

Rom – In Italien werden heute kaum Pakete ausgeliefert. Ein großer Teil der Mitarbeiter des Online-Versandhändlers Amazon befindet sich seit gestern in einem 24-stündigen Streik. Laut Gewerkschaften haben sich rund 70 Prozent der Paketzusteller und Lagermitarbeiter am Streik beteiligt. Auch Tausende Arbeiter, die nur indirekt für Amazon tätig sind, haben ihre Arbeit heute laut Medienberichten ruhen lassen.

Insgesamt sollen sich in Italien heute zwischen 30 und 40.000 Menschen am Streik beteiligt haben. Sie fordern mehr Rechte, eine bessere Entlohnung und eine geringere Arbeitsbelastung.

Laut den Gewerkschaften haben Verhandlungen mit dem Management von Amazon bislang zu keinen Resultaten geführt. Der Online-Händler aus den USA betont hingegen, dass die gezahlten Löhne zu den höchsten in der Logistikbranche gehörten.