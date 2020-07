Tempolimit auf Passstraßen im Trentino

Bozen – Auf den Passstraßen im Trentino gilt seit gestern ein Tempolimit von 60 km/h.

Wie die Tageszeitung Alto Adige heute berichtet, wird die Polizei das Geschwindigkeitslimit kontrollieren und gegebenenfalls Strafen ausstellen.

Südtirol wird seiner Nachbarprovinz in diesem Punkt nicht folgen. Man will hierzulande aber verstärkt auf Kontrollen setzen, wie der zuständige Landesrat Daniel Alfreider erklärt. Besonders an den Wochenenden werden Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt, um Raser aus dem Verkehr zu ziehen.

Gleichzeitig setzt das Land Südtirol auf die Erhebung der Verkehrsflüsse auf den Passstraßen sowie auf Lärmmessungen.