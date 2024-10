Teurer Wutausbruch wegen “schlechtem” Kaffee 

Von: luk

Trient – Ein schlechter Kaffee kann einem den Morgen vermiesen – oder in diesem Fall zu einer Gerichtsverhandlung führen. Im September 2021 eskalierte in einem Café in Trient ein Streit, der mit Schlägen und Drohungen endete. Nun wurde der Angreifer zu einer Geldstrafe von 1.500 Euro verurteilt, wie L’Adige berichtet.

Der Auslöser? Ein Espresso, der einer Kundin nicht gemundet hatte. Die Frau ließ den Barista sofort wissen, dass der Kaffee nicht nach ihrem Geschmack war. Dieser bot ihr an, einen neuen zu machen, doch die Kundin verließ wütend das Lokal.

Was dann geschah, ist unglaublich: Kurz nach dem Vorfall erschien ein Mann, der sich als „Verteidiger“ der Kundin aufspielte. Ohne selbst etwas bestellt zu haben, beschimpfte er den Barista und schlug ihm sogar auf den Arm. Er drohte: „Ich komme wieder und zerstöre hier alles!“

Die Polizei musste einschreiten, als der Streit vor dem Café weiter eskalierte. Der Angreifer war den Behörden bereits bekannt. Vor Gericht wurde der Mann nun für schuldig befunden – die Beweise, darunter Zeugenaussagen und Videoaufnahmen, sprachen eindeutig gegen ihn. Der Richter stellte fest, dass der Streit um eine Tasse Kaffee nicht nur „nichtig“, sondern auch schlichtweg absurd war. Die Strafe: 1.500 Euro plus Gerichtskosten.