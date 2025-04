Ticketpflicht für Drei Zinnen ab 2026 geplant

Von: Ivd

Auronzo – Seit langem sind die Drei Zinnen eines der beliebtesten Reiseziele in Südtirol und den angrenzenden Regionen. Besonders beliebt ist die Zufahrt über die Auronzohütte in Belluno, da sie bequem mit dem Auto zu erreichen ist und auf 2.333 Metern am Fuß der Drei Zinnen liegt. Das hat zur Folge, dass die Zufahrtstraße in den Sommermonaten oft durch kilometerlange Staus verstopft ist. Doch damit ist ab nächstem Sommer Schluss: Ein Ticket-System soll die Besucherzahlen um circa die Hälfte reduzieren.

Bürgermeister Dario Vecellio Galeno stellte kürzlich im Gemeinderat ein Konzept vor, wie sich der Andrang in Zukunft drastisch reduzieren ließe. Ähnlich wie für den Pragser Wildsee sollen Besucher Online-Tickets erwerben können, mit dem sie die Passstraße passieren dürfen. Damit will die Gemeinde die Besucherzahlen deutlich senken und so die Natur entlasten. An Spitzentagen strömen bis zu 13.000 Menschen in die Region, durchschnittlich sind es in der Hochsaison zwischen 8.000 und 10.000 Touristen pro Tag.

Öffentliche Verkehr (k)eine Alternative

Die Autos sind in der warmen Jahreszeit oft mehrere Stunden in den Staus gefangen. Das hat zur Folge, dass auch Busse nicht mehr zu der Hütte gelangen. Die öffentlichen Verkehrsmittel spielen in Galenos Plan eine führende Rolle. Er empfiehlt allen, die eine Anreise mit dem Auto geplant haben, stattdessen mit dem Bus anzureisen, um die Situation auf der Straße zu entspannen. Weiterhin soll langfristig eine Seilbahn zwischen der Auronzohütte und dem Misurinasee entstehen.

Sollte das Projekt realisiert werden, könnten die Parkplätze an der Hütte komplett zurückgebaut und die Straße für den Autoverkehr gesperrt werden. Ob das Reservierungssystem bereits im nächsten Sommer umgesetzt wird und ob die Seilbahnpläne konkrete Formen annehmen, bleibt jedoch abzuwarten.