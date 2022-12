Tierschützer empört: Restaurant bietet Bärenfleisch an

Pordenone – Umwelt- und Tierschützer sind empört: In Travesio in der italienischen Provinz Pordenone bietet ein Restaurant Bärenfleisch an. Medienberichten zufolge serviert der Gastbetrieb Polenta mit rund 250 Gramm Fleisch vom Bären. Es kommt aus dem nahegelegenen Slowenien.

Dort ist die Jagd auf Braunbären geregelt und nicht untersagt. Einzeltiere können geschossen werden und das Fleisch wird dann von zugelassenen Metzgern verkauft. Der Import von Bärenfleisch nach Italien ist aus jenen Ländern erlaubt, in denen die Jagd auf Bären legal ist.

Die Restaurantbetreiber erzählen, dass Bärenfleisch auf der Speisekarte Gäste neugierig mache. Der Geschmack ähnle jenem von Reh oder Hirsch.

Tierschützer finden es hingegen gar nicht gut, dass es Bärenmenüs in dem Restaurant in Travesio gibt. Der Bär sei vom Aussterben bedroht, insofern sei es ein Verbrechen gegen die Natur. Tatsächlich muss man sich auch die Frage stellen, ob es gut sein kann, das Fleisch eines Raubtieres zu essen.