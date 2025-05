Tod einer schwangeren Mutter: E-coli auf Rohmilchkäse im Verdacht

Von: luk

Arco – Nach dem tragischen Tod der 39-jährigen Zoe Anne Guaiti und ihres ungeborenen Sohnes Otis im Krankenhaus Santa Chiara in Trient ermitteln die Justizbehörden nun zur Ursache des plötzlichen medizinischen Notfalls. Im Mittelpunkt steht der Verdacht auf eine bakterielle Infektion, möglicherweise ausgelöst durch den Verzehr von Rohmilchkäse.

Guaiti war am späten Abend des 4. Mai mit starken Schmerzen und hohem Fieber ins Krankenhaus eingeliefert worden. Bereits bei ihrer Ankunft konnte der Herzschlag des ungeborenen Kindes nicht mehr festgestellt werden. Nach einem eingeleiteten Notkaiserschnitt verschlechterte sich auch der Zustand der Mutter dramatisch. Sie erlitt einen Herz-Kreislauf-Stillstand und verstarb in den frühen Morgenstunden des 5. Mai.

Während eine interne Untersuchung des Sanitätsbetriebs bereits läuft, hat der Bruder der Verstorbenen eine Strafanzeige wegen fahrlässiger Tötung gegen Unbekannt eingebracht. Die Staatsanwaltschaft Trient hat daraufhin ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine gerichtliche Obduktion veranlasst, deren Ergebnisse noch ausstehen. Erste Hinweise deuten auf eine besonders aggressive Infektion durch “Escherichia coli” hin. Um deren Herkunft zu klären, wurden in der Wohnung der Familie bakteriologische Proben genommen.

Die Trauer um Zoe Guaiti ist groß. Sie war als Buchhändlerin in Riva del Garda bekannt und in ihrer Heimatgemeinde Bolognano tief verwurzelt. Am Freitagabend versammelten sich zahlreiche Menschen zu einem Gedenkmoment im Park Nelson Mandela in Arco.

Zugleich zeigt die Gemeinschaft auch konkrete Solidarität: Eine Spendenaktion zugunsten der hinterbliebenen Kinder Tia (acht Jahre) und Nihil (ein Jahr) wurde auf der Plattform “GoFundMe” gestartet. Innerhalb von zwei Tagen wurden bereits über 13.000 Euro gesammelt. Das Geld soll in Form von Einkaufsgutscheinen und Alltagsbedarf direkt den Kindern zugutekommen.

Die Beisetzung von Zoe Anne Guaiti findet – vorbehaltlich des offiziellen Freigabebescheids für das ungeborene Kind – am Mittwoch, 14. Mai, um 15.00 Uhr in Bolognano statt.