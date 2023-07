Tornado braut sich bei Mailand zusammen – VIDEO

Mailand – Die Unwetterserie reißt in Italien nicht ab. Am Freitagvormittag hat sich in der norditalienischen Stadt Cernusco sul Naviglio unweit von Mailand ein Tornado gebildet.

Auf spektakulären Videos, die sich rasant in sozialen Medien verbreiteten, sieht man, wie eine Windhose am düsteren Himmel über die Dächer fegt.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge hat sich gegen 11.00 Uhr Uhr ein schweres Unwetter über Mailand zusammengebraut – mit Sturm, Donner, Blitz und Starkregen. Gleichzeitig zog die Windhose eine Schneise durch die Landschaft.

Die Aufnahmen ähneln einem Katastrophenfilm:

🌪️Une #tornade a concerné la banlieue de #Milan en Italie ce matin au passage d'un puissant orage. Celle-ci aurait engendré de nombreux dégâts. Vidéo : Marco Rabito via Facebook – Tornado in Italia pic.twitter.com/OgvLlktpRJ — Meteo60 (@meteo60) July 21, 2023

Betroffen vom Unwetter soll auch Mailand selbst gewesen sein. Die zuständigen Feuerwehren standen im Dauereinsatz, um Sturmschäden zu beseitigen. Der starke Wind hat zahlreiche Dächer abgedeckt, Bäume sind umgekippt und auf die Straße gestürzt.

Aufgrund der starken Regenfälle standen in Mailand auch Straßen unter Wasser.

Weiter nördlich wurden ebenfalls heftige Gewitter gemeldet. Im Trentino soll es zu Niederschlägen mit golfballgroßen Hagelkörnern gekommen sein.