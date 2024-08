Toter Vater im Kofferraum

Von: Ivd

Neapel – Ein in Bayern als vermisst gemeldeter 60-jähriger Mann wurde tot im Kofferraum eines Wagens in Süditalien entdeckt, der auf seinen Sohn zugelassen war. Im Verdacht, die Tat begangen zu haben, steht sein ebenfalls vermisster 31-jähriger Sohn, der später nahe des Fahrzeugs festgenommen wurde.

Die Tragödie begann, als der 60-jährige Vater und sein Sohn am Montagabend als vermisst gemeldet wurden. Angehörige hatten die Polizei alarmiert, nachdem beide nicht mehr auffindbar waren. Trotz einer groß angelegten Suchaktion in der Region Raubling, blieb von den beiden jede Spur aus – bis am Dienstag Hinweise auf ein mögliches Gewaltverbrechen und den Standort des Fahrzeugs des Sohnes in Italien auftauchten.

Verdächtiger überführt sich selbst

In einer dramatischen Wende der Ereignisse führte die Spur nach Süditalien, wo die italienische Polizei den grauen Skoda des Vermissten schließlich fand. Zeugen hatten die Polizei informiert, nachdem sie beobachteten, wie ein Mann versuchte, in ein Haus in der Ortschaft Pomigliano d’Arco einzusteigen. Bei dem Mann handelte es sich um den 31-jährigen Tobias A., der wie sein Vater in Deutschland als vermisst galt.

Nach seiner Festnahme machten die Behörden den grauen Skoda ausfindig. In dem Kofferraum bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen der Ermittler: Sie fanden die Leiche eines Mannes, vermutlich des 60-jährigen Vaters. Sofortige Ermittlungen bestätigten die Befürchtungen, dass es sich um ein Gewaltverbrechen handeln könnte.

Hintergründe bislang unbekannt

Der Sohn des Opfers wurde schnell als Tatverdächtiger identifiziert. Gegen ihn wurde umgehend ein europäischer Haftbefehl erlassen. Jetzt arbeitet die Kriminalpolizei Rosenheim eng mit den italienischen Behörden zusammen, um die genauen Hintergründe des Mordes aufzudecken.

In dem Fall sucht die Polizei zudem nach Zeugen, die am Montagmorgen im Raum Raubling und Großholzhausen einen grauen Skoda oder einen Mann auf einem schwarz-silbernen Mountainbike gesehen haben. Jede Information könnte jetzt entscheidend sein, um die letzten offenen Fragen in diesem erschütternden Verbrechen zu klären.