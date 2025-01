Traum von der eigenen Hütte: Neuanfang zum neuen Jahr

Von: Ivd

Peveragno – Ein neues Kapitel beginnt für ein junges Paar aus Dronero und Peveragno. Elisa Giordano und Fabio Cavallo sind seit Jahresbeginn die beiden neuen Betreiber der Baita delle Meschie, die auf 1.100 Metern Höhe in der Ortschaft Meschie liegt. Mit Enthusiasmus und frischen Ideen haben sie die Nachfolge von Lorenzo Cavallo und Ilenia Gola angetreten, die seit Oktober das Rifugio Livio Bianco im Valle Gesso führen.

Die Bisalta-Bergregion ist für Elisa und Fabio längst zur zweiten Heimat geworden. Beide sind leidenschaftliche Trailrunner und haben bereits im September 2024 eine Vertikal-Laufveranstaltung mit dem Team Marguareis in dieser Gegend organisiert. Nun wollen sie mit ihrem Traum von einer eigenen Hütte nicht nur Bergsportler, sondern alle Naturliebhaber in die Region locken.

Ein Traum wird Wirklichkeit

Für die 39-jährige Elisa aus Dronero bedeutete die Entscheidung einen radikalen Lebenswandel. Sie gab ihren Job als Angestellte in einem Unternehmen in Roccabruna auf, um sich vollständig der Leitung der Berghütte zu widmen. Ihr Ehemann, der 40-jährige Fabio aus Peveragno, bleibt weiterhin als Elektriker tätig und unterstützt Elisa an den Wochenenden. In der Küche sorgt Fabios Mutter Vilma für traditionelle Gerichte aus der Region Piemont, die ein Herzstück des Angebots der Hütte darstellen.

„Wir möchten, dass die Baita ein Ort für alle ist – für Wanderer, Läufer und für alle, die einfach nur die Ruhe der Berge genießen möchten. Egal, ob sie ein Buch lesen oder ein gutes Gespräch führen wollen“, erklärt Fabio.

Moderne Akzente und abwechslungsreiches Programm

Der Start in das neue Abenteuer fand am Montag statt. Für die kommenden Monate sind vielfältige Veranstaltungen geplant, darunter Buchpräsentationen, Themenabende und Aperitifs. Neben der Kontinuität zur bisherigen Leitung setzen Elisa und Fabio auch eigene Akzente. Sie modernisierten den Eingangsbereich der Hütte und eröffneten einen neuen Raum im Obergeschoss, der Platz für bis zu 15 Personen bietet.

Das Restaurant der Baita delle Meschie öffnet ab Freitag immer von freitags bis montags zur Mittagszeit. In der Sommersaison, die von Ende Mai bis September reicht, ist es täglich geöffnet. Mit Engagement und Innovationsgeist wollen Elisa und Fabio ihrer eigenen Hütte neuen Schwung verleihen – ein Ort, der sowohl die Tradition der piemontesischen Alpen bewahrt als auch neue Impulse setzt.