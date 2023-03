Trient: Person unter den Zug geraten – tot

Trient – Am Zugbahnhof in Trient hat sich am Montagnachmittag kurz vor 16.00 Uhr ein tragischer Unfall ereignet. Eine Person ist unter einen Zug geraten und ist dabei ums Leben gekommen.

Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Die Ordnungshüter haben Ermittlungen aufgenommen. Zahlreiche Rettungskräfte standen im Einsatz. Doch für die verunglückte Person kam jede Hilfe zu spät.

Durch den Unfall ist es auf der Brennerbahnlinie zu Verspätungen gekommen, berichtet Alto Adige online.