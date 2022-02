Triumph des Lebens: Witwe macht ihren verstorbenen Mann zum Vater

Civitanova Marche – Der Traum des Kapitäns der Basketballmannschaft von Recanati, Attilio Pierini, und seiner Frau Francesca Polli war es, ihr Eheglück mit einem gemeinsamen Kind zu krönen. Dabei mussten sie auf die künstliche Befruchtung zurückgreifen. Ein schrecklicher Autounfall, bei dem Attilio Pierini sein Leben verlor und seine Frau schwer verletzt wurde, schien diesen Traum für immer zu zerstören. Nachdem sich die heute 38-jährige Witwe erholt hatte, beschloss sie aber, den Traum, den sie und ihr verstorbener Mann gemeinsam gehegt hatten, wahr werden zu lassen. Vor wenigen Tagen ist es so weit gewesen. Zwei Jahre nach dem Unfalltod ihres Vaters brachte Francesca Polli seine Tochter Vittoria zur Welt. „Ich werde ihr von der Liebe erzählen, die uns für immer vereint“, so Francesca Polli.

Wie viele andere frisch vermählte Ehepaare hegten auch Attilio Pierini und Francesca Polli den Traum, ihr junges Eheglück mit Nachwuchs zu krönen. Da es auf dem natürlichen Weg nicht klappte, war das Paar gezwungen, auf künstliche Befruchtung zurückzugreifen. Alles stand für dieses aufwendige Verfahren bereit, als das Paar ein schwerer Schicksalsschlag traf. Am 23. Juni 2020 stieß das Auto, mit dem das Paar auf der Autobahn A24 von den Marken nach Rom unterwegs war, in einem Baustellenbereich frontal mit einem Sattelschlepper zusammen.

Attilio Pierini war auf der Stelle tot. Francesca Polli, die schwerste Verletzungen erlitten hatte, wurde aus dem Fahrzeugwrack geborgen, vom Notarzt und den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus von Teramo gebracht. Wochenlang hing ihr Leben am seidenen Faden. Trotz der Trauer um ihren verstorbenen Mann und ihrer vom Unfall davongetragenen Verletzungen hielt die junge Frau jedoch am gemeinsamen Familienprojekt fest.

Nach ihrer Genesung beschloss die heute 38-Jährige, den Traum, den sie und ihr verstorbener Mann gemeinsam gehegt hatten, wahr werden zu lassen. Ein Jahr nach dem tragischen Autounfall war Francesca Polli gesund und stark genug, eine Schwangerschaft durch künstliche Befruchtung mit dem eingefrorenen Sperma ihres Mannes wagen zu können. Der Erfolg blieb nicht aus. Am Dienstag erblickte im Krankenhaus Civitanova Marche in der mittelitalienischen Region Marken die kleine Vittoria das Licht der Welt.

„Unser Traum war es, ein neues Leben in die Welt zu setzen, aber stattdessen wurde uns das Leben genommen. Du wolltest, dass ich hier und gesund bleibe. Heute wurde unsere Tochter geboren, unser größter Sieg. Dein Leben werde ich durch ihre Augen erblicken. Ich werde ihr nicht die üblichen Märchenbücher vorlesen. Ich werde ihr die Geschichte ihres Vaters erzählen, von dem großen Mann, der er war, und von der Liebe, die uns für immer vereint“, so Francesca Polli nach der Geburt auf ihrer Facebook-Seite.

Neben der Mutter ist die Freude auch bei den Eltern und den Schwiegereltern, die ihren Sohn verloren, riesengroß. Auch der Basketballverein von Recanati, Attila Junior Basket, in deren erster Mannschaft Attilio Pierini bis zu seinem Unfalltod als Kapitän gespielt hatte, würdigte die Geburt der Tochter des verstorbenen Kapitäns.

„Nichts ist so schön wie ein neues Leben. Willkommen Vittoria, du wirst für immer einen Stern haben, der von oben über dich und deine Mutter Francesca wacht“, so der Verein auf seiner Facebook-Seite.