Ukrainerin flüchtet vor dem Krieg und stirbt bei Busunglück

Cesena – Die Flucht aus der Ukraine ist ihr geglückt. Doch dann wird sie Opfer eines tragischen Verkehrsunfalls auf der Autobahn. Ein Bus mit Flüchtlingen, der sich überschlagen, kostet einer jungen Ukrainerin das Leben.

Einem Bericht der Online-Ausgabe des Mattino zufolge hat sich der Unfall am Sonntag um 6.00 Uhr in der Früh in der Nähe der Fraktion Gattolino bei Cesena ereignet.

Im Bus, der zu einem Flüchtlingszentrum unterwegs war, saßen rund 20 Personen aus Ukraine. Auf der Südspur der A14 hat sich das Fahrzeug überschlagen.

Laut Angaben der Feuerwehr wurden fünf Personen verletzt. Die junge Frau hat nicht überlebt.

Fast alle Passagiere hatten zum Zeitpunkt des Unglücks geschlafen. Gemeinsam mit einem zweiten Bus war das Fahrzeug in Richtung Pescara unterwegs. Andere Fahrzeuge waren am Unfall nicht beteiligt.

Die unverletzten Flüchtlinge wurden in der Zwischenzeit in einer Kaserne der Straßenpolizei in Forlì untergebracht, bis die Weiterreise wieder aufgenommen werden konnte.