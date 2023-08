Unglaubliches Neapel: Zu fÃ¼nft ohne Helm auf einem Scooter

Gefährliches Treiben auf der Straße und auf See – VIDEO

Neapel – Um den steigenden Unfallzahlen Einhalt zu gebieten, hat die römische Regierung erst vor wenigen Wochen die Strafen für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung verschärft.

Wie Bilder und Videos aus Neapel und seiner Umgebung zeigen, fahren viele Italiener aber fort, ein Verhalten, an den Tag zu legen, das insbesondere auch Kinder gefährdet. Besonders im Sommer werden ganze Familien dabei beobachtet, wie sie bei helllichtem Tag ungeniert zu dritt oder zu viert auf einem Scooter an den Strand fahren. Eine fünfköpfige Familie, die samt Strandgepäck auf einem einzigen Scooter offensichtlich in Richtung des Meeres unterwegs war, schlug aber dem Fass den Boden aus. Zudem trugen weder die Eltern noch die drei Kinder einen Helm. Ein verantwortungsloses Verhalten zeigen aber auch jene Väter und Mütter, die ihre Kinder ans Steuer eines Motorboots lassen.

Einheimische und Auswärtige, die auf Neapels Straßen unterwegs sind, sind wirklich einiges gewohnt, aber ein Autolenker, der in Pozzuoli bei Neapel auf der Staatsstraße unterwegs war, traute seinen Augen kaum, als er eine fünfköpfige Familie sah, die auf einem einzigen Scooter in Richtung Strand unterwegs war. Der Beifahrer zückte sofort sein Smartphone, um die unglaubliche Begebenheit einzufangen. Während die Mutter den Scooter steuert, sitzt der jüngste Sohn auf ihrem Schoß. Eng an ihre Mutter geschmiegt sitzen hintereinander zwei weitere Buben auf dem Scooter. Der Vater, der bereits auf dem Gepäckträger zu sitzen scheint und mit seinem rechten Arm das Strandgepäck festhält, rundet die „rollende Familienidylle“ ab. Es ist unnötig zu erwähnen, dass weder die Eltern noch die drei Kinder einen Helm trugen.

Das Video der gesamten Familie, die zu fünft ohne Helm auf einem Scooter unterwegs ist, fand in den sozialen Netzwerken rasche Verbreitung. Das Video wurde auch vom Parlamentarier Francesco Emilio Borrelli aufgegriffen und auf seinen Seiten in den sozialen Netzwerken verbreitet. Francesco Emilio Borrelli, der als Abgeordneter der Links-Grünen-Allianz im römischen Parlament sitzt, prangert seit geraumer Zeit online Fälle von Unachtsamkeit im Straßenverkehr an. Der Abgeordnete arbeitet an einem Dossier, das insbesondere der Gefährdung Minderjähriger im Straßenverkehr gewidmet ist. Dabei geht er besonders mit den Erwachsenen, die ihren Kindern leider viel zu oft ein schlechtes Beispiel sind, hart ins Gericht.

„Es handelt sich um Erwachsene, die das Leben ihrer eigenen Kinder gefährden und ihnen ein schlechtes Beispiel geben. Diese Leute sollten nicht nur mit hohen Geldbußen belegt, sondern auch mit der Beschlagnahme ihrer Fahrzeuge bestraft werden. Außerdem ist eine Kontrolle durch die Sozialdienste dringend erforderlich, denn wer das Leben von Minderjährigen gefährdet, ist nicht in der Lage, sie zu erziehen. Andernfalls riskieren wir, dass sie als Erwachsene schlimmer als ihre eigenen Eltern werden. Dieser Teufelskreis muss durchbrochen werden“, meint Francesco Emilio Borrelli.

“Francesco, la saga delle mamme sciagurate prosegue. Un ragazzino di 12 ani messo a guidare un motorino. ‘Ovviamente’ entrambi senza casco. La cosa più grave è che questi genitori ne vanno pure fieri.” pic.twitter.com/HOoCyu1wVX — Francesco Borrelli (@NotizieFrance) August 5, 2023

Dass diese Maßnahmen bereits ergriffen werden, zeigt der Fall einer Kleinfamilie, die mit ihrem kaum fünf Jahre alten Kind mit ihrem Scooter auf der Autobahn A3 Neapel-Salerno unterwegs waren. Im von einem Auto aus gefilmtem Video ist zu sehen, wie hinter dem Vater, der den Scooter lenkt, die Mutter sitzt, die das Kleinkind mit ihren Händen festhält.

Das verantwortungslose Fahrverhalten kam den Eltern teuer zu stehen. Nachdem die Straßenpolizei über das im Video klar erkennbare Kennzeichen den Besitzer und Lenker des Scooters ausgeforscht hatte, wurde der Vater wegen Beförderung von einer nicht zulässigen Anzahl von Personen, von denen eine weder einen Helm getragen noch das notwendige Mindestalter aufgewiesen hatte, mit einer Geldstrafe von rund 400 Euro belegt. Zudem wurde der Scooter für 60 Tage gerichtlich beschlagnahmt und der Fahrer beim Jugendgericht angezeigt.

Wie Francesco Emilio Borrelli zu Recht kritisiert, bleiben die allermeisten Fälle von krassem Fehlverhalten im Straßenverkehr zumeist ungeahndet. Zu denen gehört auch jenes verantwortungslose Gebaren, Minderjährige an das Steuer von Scootern, Autos oder gar Motorbooten gelassen. Immer wieder tauchen in den sozialen Netzwerken Neapels und seiner Umgebung Videos auf, die Jugendliche oder gar Kinder am Steuer von Scootern oder Motorbooten zeigen. Zum Glück kam es bei den beiden Fällen stark überlasteter Scooter zu keinem Verkehrsunfall, aber wie lange wird es dauern, bis es zu einer Tragödie kommt?