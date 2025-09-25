Aktuelle Seite: Home > Italien > Unweit von Südtirol: Überreste von Bärenfell auf Spielplatz gefunden
Forstbehörde ermittelt

Unweit von Südtirol: Überreste von Bärenfell auf Spielplatz gefunden

Donnerstag, 25. September 2025 | 15:26 Uhr
braunbär bär symbol
apa - Symbolbild
Schriftgröße

Von: luk

Borgo d’Anaunia – Ein ungewöhnlicher und zugleich besorgniserregender Fund ist am Donnerstagmorgen in Fondo in der Gemeinde Borgo d’Anaunia unweit der Grenze zu Südtirol im Nonstal gemacht worden: Auf einem Spielplatz nahe des Friedhofs wurden Überreste eines Bärenfells entdeckt.

Alarmiert wurden die Behörden von Arbeitern, die mit der Grünpflege beschäftigt waren. Die Ortspolizei rückte sofort aus. Der Forstdienst des Trentino barg die Überreste und entnahm biologische Proben. Wie die Provinz Trient in einer Aussendung mitteilt, werden diese nun vom Zoologischen Institut in Venedig genetisch untersucht, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Der Forstdienst hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Provinz Trient teilte außerdem mit, dass es am selben Morgen gegen 8.30 Uhr zu einem weiteren Vorfall gekommen sei: Auf der Straße in Richtung Val d’Ambiez, oberhalb von San Lorenzo in Banale im Trentino, kollidierte ein Auto mit zwei jungen Bären, die plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen waren. Die Tiere verschwanden anschließend in den Wald. Der Forstdienst führte mit Unterstützung einer Hundestaffel eine Kontrolle in der Umgebung durch.

Die Hintergründe des Fundes in Fondo sind noch unklar.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
Kommentare
96
Fratelli d’Italia bringt Steuer für Kühe ins Spiel
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Kommentare
43
In den Dolomiten hat man genug von PS-Paraden auf den Pässen
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Kommentare
43
Trump kritisiert EU-Migrationspolitik und erwähnt Österreich
Bei trockenem Wetter: Dieser Winterreifen ist unbrauchbar
Kommentare
31
Bei trockenem Wetter: Dieser Winterreifen ist unbrauchbar
Panne bei Wasserstoffbus: Genau an wichtigem Verkehrsknotenpunkt 
Kommentare
30
Panne bei Wasserstoffbus: Genau an wichtigem Verkehrsknotenpunkt 
Anzeigen
Die Schule der magischen Tiere 4
Die Schule der magischen Tiere 4
ab 25. September im Cineplexx Bozen und Cineplexx Algo
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 