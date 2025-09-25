Unweit von Südtirol: Überreste von Bärenfell auf Spielplatz gefunden

Von: luk

Borgo d’Anaunia – Ein ungewöhnlicher und zugleich besorgniserregender Fund ist am Donnerstagmorgen in Fondo in der Gemeinde Borgo d’Anaunia unweit der Grenze zu Südtirol im Nonstal gemacht worden: Auf einem Spielplatz nahe des Friedhofs wurden Überreste eines Bärenfells entdeckt.

Alarmiert wurden die Behörden von Arbeitern, die mit der Grünpflege beschäftigt waren. Die Ortspolizei rückte sofort aus. Der Forstdienst des Trentino barg die Überreste und entnahm biologische Proben. Wie die Provinz Trient in einer Aussendung mitteilt, werden diese nun vom Zoologischen Institut in Venedig genetisch untersucht, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Der Forstdienst hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Provinz Trient teilte außerdem mit, dass es am selben Morgen gegen 8.30 Uhr zu einem weiteren Vorfall gekommen sei: Auf der Straße in Richtung Val d’Ambiez, oberhalb von San Lorenzo in Banale im Trentino, kollidierte ein Auto mit zwei jungen Bären, die plötzlich auf die Fahrbahn gelaufen waren. Die Tiere verschwanden anschließend in den Wald. Der Forstdienst führte mit Unterstützung einer Hundestaffel eine Kontrolle in der Umgebung durch.

Die Hintergründe des Fundes in Fondo sind noch unklar.