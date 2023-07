Unwetter in Italien fordern zwei Todesopfer

Rom/Mailand/Palermo – Das afrikanische Hochdruckgebiet „Charon“ hat Italien weiterhin fest im Griff. Während auf Sizilien, Sardinien und in Apulien Spitzentemperaturen von 45 bis 48 Grad erwartet werden, wird der Norden Italiens weiterhin von heftigen Gewittern heimgesucht. Eine 16-jährige wurde in Cedegolo in der Provinz Brescia auf einem Pfadfindercamp von einem umstürzenden Baum getroffen und kam ums Leben.

Auch in der Gegend von Mailand, in der „Brianza“ und in der südlichen Lombardei ist es gegen 4.00 Uhr in der Früh erneut zu Unwettern gekommen. Die Gewitter sind von Blitzentladungen, die dicht hintereinander folgen, und plötzlichen Fallböen gekennzeichnet. In manchen Zonen fiel auch Hagel vom Himmel.

In Mailand fiel Starkregen, der zwar nicht lange anhielt. Doch den Wettervorhersagen zufolge soll es erneut zu Niederschlägen kommen, berichtet die Nachrichtenagentur Ansa. Die Wolkenbrüche haben für Stromausfälle gesorgt und zum Teil die Tram und den Oberleitungsbus lahmgelegt. Im öffentlichen Nahverkehr der Stadt kam es zu Verzögerungen. Die U-Bahn funktioniert unterdessen.

In Monza sind mehrere Bäum umgestürzt. In der „Via Correggio“ hat ein Baum einen Pkw mit einer Familie getroffen. Neben den Eltern befand sich auch ein zweieinhalbjähriges Mädchen im Wagen. Während der Mann mit einem Schädeltrauma ins Krankenhaus eingeliefert werden, musste blieben die Frau und die kleine Tochter unverletzt.

Die Feuerwehr ist in Mailand zu zahlreichen Einsätzen ausgerückt. Der Wind hat auch mehrere Dächer abgedeckt. In den Häusern kam es zu Überschwemmungen. Der Zivilschutz rechnet bis Freitag mit weiteren Unwettern.

In Lissone in der Provinz Monaza ist eine 58-Jährige auf dem Weg zur Arbeit von einem umstürzenden Baum getroffen worden. Sämtliche Bemühungen der Einsatzkräfte waren vergebens. Die Frau verstarb noch am Unfallort. In Legnano wurden drei Personen von Bäumen verletzt, die auf ihre Pkw gekracht sind.

Weil es zu Schäden auf dem Bahnhof in Monza kam, hatten die Wolkenbrüche auch Auswirkungen auf den Zugverkehr in Como, Lecco und Sondrio.

Flugzeug über Flughafen Malpensa beschädigt

Auf dem Flughafen von Malpensa wäre es unterdessen beinahe zu einer Tragödie gekommen. Ein Flugzeug, das von Mailand in Richtung New York aufbrechen wollte, ist gleich nach der Startphase in das Unwetter geraten und hat Schäden davongetragen. Das Flugzeug musste in Rom notlanden.

In der Emilia Romagna und im Aostatal hat der Zivilschutz wegen der Unwetter die Alarmstufe Gelb ausgerufen.

Waldbrände auf Sizilien

Seit Montag wüten unterdessen Waldbrände auf den Hügeln und Bergen rund um Palermo auf Sizilien. Die Feuerwehren stehen im Dauereinsatz. Löschflugzeuge versuchen von oben, die Flammen einzudämmen. Die Brände haben sich auch dem Flughafen genähert, der gesperrt werden musste. Acht Flüge wurden bislang gestrichen.

Eine 88-jährige Frau, die medizinische Versorgung benötigte, kam ums Leben, weil die Flammen den Rettungskräften den Weg abgeschnitten hatten.

Auch Häuser und Villen sind zum Teil beschädigt worden. 120 Familien wurden bislang evakuiert. Neben den Feuerwehren nahmen auch die Carabinieri an den Räumungsaktionen teil. Auch in anderen Gegenden auf Sizilien wüten Brände.

Wie Ministerpräsidentin Giorgia Meloni erklärte, sei die Regierung darauf vorbereitet gewesen, dass heute der einsatzreichste Tag werden würde. Weil neben den hohen Temperaturen auch Wind dazukommt, sei der Einsatz von Löschflugzeugen zum Teil nicht möglich.

Gleichzeitig bedankte sich Meloni beim Zivilschutz und bei der Feuerwehr für ihren Einsatz. „Niemand der Feuerwehrleute ist in den Urlaub gegangen und ich möchten diesen Personen dafür danken“, betonte Meloni. Die Situation werde stetig überwacht.