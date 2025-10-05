Aktuelle Seite: Home > Italien > Verhängnisvolles Foto für Schülerin
Foto im Unterricht auf TikTok veröffentlicht

Verhängnisvolles Foto für Schülerin

Sonntag, 05. Oktober 2025 | 08:04 Uhr
Von: luk

Venedig – Am “Istituto Algarotti” in Venedig sorgt ein Vorfall für Aufsehen: Eine Schülerin der ersten Oberschulen hat im Unterricht ein Foto mit ihrem Handy aufgenommen und auf TikTok hochgeladen. Das Problem: Seit 1. September gilt an allen Oberschulen eine Ministerialdirektive, die die Nutzung von Mobiltelefonen im Klassenzimmer untersagt. Zudem war auf der Aufnahme auch eine Lehrerin zu sehen, was ein ein klarer Verstoß gegen die Privatsphäre darstellt.

Die Schulleitung prüft nun eine Disziplinarmaßnahme. „Das Handyverbot ist keine gesetzliche Regelung, sondern eine ministerielle Vorgabe aus Rom. An unserer Schule gilt das Verbot aber schon seit Jahren“, erklärte Schuldirektor Diego Bottacin. Neu sei lediglich, dass Handys nicht mehr einmal zu didaktischen Zwecken eingesetzt werden sollen, da Laptops zur Verfügung stehen.

Besonders schwer wiegt laut Bottacin nicht das bloße Einschalten des Handys, sondern die Veröffentlichung des Fotos im Netz: „Jeder hat das Recht zu entscheiden, wo sein Bild auftaucht. Wird es ohne Zustimmung gepostet, ist das ein Eingriff in die Privatsphäre.“

Normalerweise sieht die Hausordnung eine Suspendierung erst nach mehreren Disziplinarverstößen vor. In diesem Fall könnte es jedoch bereits beim ersten Mal zu einer Strafe kommen, da die Privatsphäre einer Lehrkraft verletzt wurde. Die Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen.

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

