Viele offene Fragen zum Neustart in den Schulen

Bozen/Rom – In Rom laufen bereits die Vorbereitungen auf das kommende Schuljahr.

Kinder und Jugendliche sollen bekanntlich ab Herbst wieder in den Schulen unterrichtet werden. Das hat au Ministerpräsident Giuseppe Conte gegenüber Medien bestätigt. Doch die Rückkehr der Schüler soll unter Einhaltung aller notwendigen Sicherheitsvorkehrungen geschehen.

Es könnten beispielsweise Plexiglaswände zwischen den Schulbänken aufgestellt werden. Auch eine Staffelung des Unterrichts ist im Gespräch. Doch es sind dennoch viele Fragen offen – so etwa, wie dieser Neustart finanziert werden soll und wie ausreichend Lehrpersonal gefunden wird.

In Südtirol will das Schulamt die Richtlinien aus Rom prüfen und dann an die lokale Situation anpassen. Indes muss das aktuelle Notstands-Dekret zur Schule in ein Gesetz umgewandelt werden. Dieses soll regeln, wie das aktuelle Schuljahr zu Ende gebracht wird. Darüber wird heute in der Abgeordnetenkammer abgestimmt. Die Regierung stellt dazu die Vertrauensfrage.