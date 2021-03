„Virtuelles“ Hochzeitsessen: Über Webcam gemeinsam feiern

Potenza – Ein Hochzeitspaar, Carlo und Donata, aus der süditalienischen Region Basilikata, das trotz der scharfen Corona-Einschränkungen – die Basilikata gehört zu den „roten Zonen“ – die Trauung nicht verschieben, aber dennoch alle geladenen Gäste an der Feier teilhaben lassen und mit einem erlesenen Menü bewirten wollte, kam auf eine wahrhaft originelle Idee.

Alle geladenen Freunde und Verwandten konnten sich ihr Menü entweder beim Restaurant abholen oder es sich nach Hause bringen lassen. So war es möglich, dass bei Beachtung aller vorgeschriebenen Corona-Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen alle Hochzeitsgäste über Webcam verbunden gemeinsam das Hochzeitsmahl genießen konnten. Carlo und Donata dankten nicht nur allen Gästen, die trotz der widrigen Umstände zum Gelingen der schönen Feier beigetragen haben, sondern auch dem Inhaber der „Osteria della via Appia“ von Potenza, Antonio Coronato, der das organisatorische Kunststück bewerkstelligte, jedem einzelnen Gast in seinem eigenen Zuhause eine gastronomische Reise durch den Süden Italiens auf den Tisch zu stellen.

Ein Liebespaar, das den Bund der Ehe schließen will, kann auch das Coronavirus nicht aufhalten. Aber Carlo und Donata verzichteten nicht nur nicht auf ihre Trauung, sondern verzichteten auch nicht darauf, gemeinsam mit ihren vielen Verwandten und Freunden das Hochzeitsmahl zu genießen. Um dieses Vorhaben umsetzen und trotzdem die in Potenza herrschenden Corona-Einschränkungen – die Basilikata gehört zu den „roten Zonen“ – einhalten zu können, kamen Carlo und Donata auf eine originelle Idee.

Der Inhaber der „Osteria della via Appia“ von Potenza, Antonio Coronato, war von der Idee sofort begeistert. Gemeinsam mit dem Hochzeitspaar überlegte er, wie man das „Hochzeitsmahl via Webcam“ am besten umsetzen könnte. Am schönsten Tag im Leben von Carlo und Donata gelang das Kunststück, allen geladenen Gästen erlesene Speisen aller Regionen, die von der römischen Via Appia verbunden werden – Basilikata, Latium, Kampanien und Apulien – in ihren eigenen vier Wänden auf den Tisch zu stellen.

Dank der Zusammenarbeit des Lokals mit fleißigen „fliegenden“ Boten – alternativ konnte das Menü vom Gast auch direkt beim Restaurant abgeholt werden – wurde das kleine Wunder vollbracht, allen Gästen gleichzeitig ihr Hochzeitsmahl zu servieren. Räumlich getrennt, aber doch durch die Webcam geeint, feierten Carlo und Donata gemeinsam mit ihren Freunden und Verwandten ihren schönsten Tag im Leben.

„Die größte Befriedigung ist, das Lächeln auf den Gesichtern der Mitarbeiter des Restaurants, die mit einer kleinen Geste Freude und Glück gebracht haben, zu sehen. Es braucht sehr wenig, um die ‘Ziellinie’ für einen Neustart zu erreichen. Es wird schwer sein, aber wir haben die Pflicht, es zu schaffen“, so Antonio Coronato, der hofft, bald wieder zur gastronomischen Normalität zurückzukehren.

Das „Online-Hochzeitsmahl“ von Carlo und Donata sorgte in ganz Italien für großes Aufsehen. Es ist leicht möglich, dass andere trauungswillige Paare, die auf ein Hochzeitsmahl nicht verzichten wollen, die originelle Idee des Trauungspaars aus Potenza nachahmen werden. Ob darunter auch Paare aus Südtirol sein werden?